Rollender Kinder- und Jugendtreff beendet Testfahrt durch Gemeinde Dörverden

Von: Christel Niemann

Teilen

Projektauftakt und Projektende am MGH Westen: Zum vorerst letzten Mal waren Melissa Andres und Samir Huran mit dem Carmeleon in der Gemeinde unterwegs. © Niemann, Christel

Seit Ende April und damit den ganzen Sommer über waren Samir Huran und Melissa Andres für SoFa, die sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe mit Sitz in Achim, mit dem rollenden Kinder- und Jugendtreff „Carmeleon“ in der Gemeinde Dörverden unterwegs. Beladen mit Spiel und Spaß, aber auch mit Beratung und Information für Eltern und Erziehungsberechtigte, brauste der Kleinbus durch die Gemeinde und machte immer montags in einer der sieben Ortschaften Station. Jetzt ist vorerst Schluss, die erste Bilanz fällt aber durchaus positiv aus.

Dörverden – Neben sinnvollen Freizeitangeboten und Begegnung mit anderen Kindern und Jugendlichen haben die projektverantwortlichen Mitarbeiter auch viele Gespräche geführt, woran insbesondere die älteren Nutzer reichlich Bedarf hatten. Vor allem aber war dort, wo der „Carmeleon“ Boxenstopp machte, jede Menge Spaß für die jungen Besucher angesagt. Für sie hatte der bunte Kleinbus Pedalos, Inliner, Jonglierutensilien, Bälle sowie allerlei Spiele geladen.

Doch am Montag machte das in diesem Jahr auf 20 Wochen befristete Freizeitprojekt zum letzten Mal Station in der Gemeinde. Jetzt hoffen Kids, Eltern und Mitarbeiter, dass der mobile Treffpunkt, den Gemeinde und Lokale Arbeitsgruppe Dörverden mit je 5 000 Euro finanziert haben, ab dem kommenden Frühjahr erneut durch die Gemeinde rollt. „Der mobile Treff hat Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Ortschaften gebracht, in denen ihnen sonst wenig geboten wird“, wie Andres am Ende der Reise am Mehrgenerationenhaus (MGH) Westen verdeutlicht. Dass in allen Ortschaften der Gemeinde ein junger Treffpunkt fehlt, sei deutlich zu merken gewesen. „Sicher, das Projekt musste sich erst herumsprechen, aber jetzt, wo es sich herumgesprochen hat, ist es leider auch schon wieder zu Ende“, bedauert sie.

Größter Bedarf herrscht in den abgelegenen Ortschaften

Den größten Bedarf nach einem Treffpunkt hätten sie und ihr Kollege in den etwas abgelegenen Ortschaften wie Barme oder Hülsen festgemacht, aber auch der Nachwuchs in den sogenannten Bergen-Dörfern habe das bunte Gefährt überdurchschnittlich frequentiert. „Alleine der Bus hat schon viele neugierig gemacht, und den jüngeren Kindern ist er wie eine Wundertüte erschienen“, berichtet Andres schmunzelnd.

„Das Angebot ist gut angenommen worden und daher liegt es nahe, es im kommenden Jahr fortzuführen“, sagt Huran. Das „Carmeleon“ sei eine gute Alternative für fehlende Einrichtungen, da sich der Bus an Orte vorarbeite, an denen es kaum Angebote für Kinder und Jugendlichen gebe. „Natürlich gab es auch flaue Montage mit geringer Besucherzahl“, meint Andres. Das jedoch habe nach Einschätzung beider Pädagogen zum einen an der Verdener Domweih und zum anderen an besonders heißen Tagen gelegen. Da hätten die Kids lieber baden statt spielen wollen.

Gemeinsam mit Jessica Sennholz – sie leitet im Auftrag von SoFa den Jugendtreff in Dörverden – werden sich Andres und Huran jetzt zeitnah um die Nachbearbeitung des Projekts kümmern und den Verlauf für die Entscheidungsträger von Landkreis und der Gemeinde schriftlich fixieren. Denn das Konzept einer mobilen Kinder- und Jugendarbeit für Dörverden scheint nach wie vor wichtig. Für Melissa Andres und Samir Huran ist das jedenfalls unstrittig.