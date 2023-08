Alberner Tag mit einem dicken Ende in Luttum

Beim Spiel „Das dicke Ende Spezial“ geht es um jede Sekunde, als die Ausrichter im Bergetuch der Feuerwehr einzeln nach Hause getragen werden mussten. © Leeske

Luttum – Die Luttumer Dorfgemeinschaft hatte wieder das traditionelle Spiel ohne Grenzen organisiert – und auch der Spaß war an diesem Tag grenzenlos. Sechs Mannschaften gingen an den Start bei der Jubiläumsausgabe des großen Amüsements für Jung und Alt.

Ursprünglich hatte der TSV Luttum genau vor 25 Jahren das Event zum ersten Mal auf die Beine gestellt. Anlässlich des 25-jährigen Vereinsjubiläums dachte Heinrich Rath sich als damaliger Vorsitzender die ersten Spiele aus und bis heute kam es zu den regelmäßigen Wettstreiten der lustigen Art.

Denn bei den Spielen geht es nicht nur um die sportliche Fitness, wie die erste Runde „Das Topmodel“ zeigt. Dabei mussten die Teams ein Mitglied mit verbundenen Augen für den Luttumer Laufsteg ausstaffieren und dann die Luttumer Haute Couture dem zahlreichen Publikum präsentieren.

Um die Geschicklichkeit ging es, als mit dem Teelöffel mit wertvoller Fracht über den Dorfplatz spaziert werden musste. Die Kraft stand beim Katapult im Vordergrund, weil nasse Schwämme den Weg ins Ziel finden mussten. Die ausgeglichenen Teams waren beim Balanceakt klar im Vorteil, weil alle sechs Teammitglieder einen Kochtopf voll mit Wasser balancieren sollten.

Beim Wasserballett galt es, in vollen Gummistiefeln ganz grazil mit großen Schritten einen Bottich zu füllen. Am Schluss kam das dicke Ende Spezial, weil die letzten Gewinner aus dem Luttumer Viertel „das dicke Ende“ kamen. Die diesjährigen Ausrichter wohnen nämlich alle im letzten Zipfel des Dorfes in Richtung Weitzmühlen. „Der Teil des Dorfes wird eben so genannt“, erläuterte der Ortsvorsteher Claus-Hermann Hoops, der selber dort wohnt und Teil dieser Mannschaft ist. Dabei mussten die Spieler dann auch ordentlich Ausdauer haben, da sie die Einwohner des dicken Endes im Bergetuch der Feuerwehr einzeln nach Hause tragen mussten. Genau 104 Meter sei jeweils die Distanz gewesen. Dabei ging es natürlich im Laufschritt um jede Sekunde.

Nach vielen Stunden mit grenzenlosem Spaß vollzog der Oberschiedsrichter und Spieleerklärer Cord Heimsoth die Siegerehrung. Das Gewinnerteam war der Luttumer Lauftreff, der sich das ganze Jahr beim gemeinsamen Laufen sportlich vorbereitet hatte. Dicht gefolgt auf Platz Zwei lagen die Kicker von der SG Gohbeck und die Jugendfeuerwehr kam als jüngste Mannschaft auf den guten dritten Platz. Gemeinsam den vierten Platz belegten die „Schnapsdrosseln“ und die „stabilen Vier“ vor der Ü50-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr. Vom Erlös der ganztägigen Veranstaltung soll der Spielplatz am Dorfplatz mit einer Hecke verschönert werden.

Der Wanderpokal bleibt bis zur Neuauflage des Wettstreits der besonderen Art in drei Jahren in den Händen des Lauftreffs, der sich bis dahin als Ausrichter die neuen Spiele ausdenken muss. Dazu sind natürlich alle Vereine und Gruppen aus Luttum zur Teilnahme aufgerufen. lee

Sieger vom Lauftreff: Jannis Hogrefe, Achim Hoops, Patrick Bösenberg, Adrian Gatzke, Tim Meyer und Tobi Renken. © Leeske, Henning