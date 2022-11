Stadtkante Verden: Ein Pool mit Deckel am Allerufer

Von: Markus Wienken

Blick auf das Areal der Stadtkante: Mit dem Bau des Regenklärbeckens, im Bereich des jetzigen Parkplatzes, soll im Januar begonnen werden. © Markus Wienken

Zunächst sieht es aus wie ein Swimmingpool, doch dann wird ein Regenklärbecken draus - und alles verschwindet unter dem Allerpark...Circa 5,6 Millionen Euro kostet das Projekt...

Verden – Es macht einem Swimming-Pool alle Ehre, was da, wo jetzt noch Autos parken, in die Erde gelassen wird. 17 mal 35 Meter groß, das Wasser bis zu 2,10 Meter tief, für jeden Sportler eigentlich ideal, um dicht an der Aller seine Bahnen zu ziehen. Doch ist das Becken gebaut, kommen oben drauf ein Deckel, viel Sand und Grün und fertig ist das sogenannte Regenklärbecken. Was sich einfach anhört, wird ein Puzzle, von langer Hand geplant. „Das ist schon anspruchsvoll, was wir vorhaben“, sagt Ulrich Reuter, zuständiger Abteilungsleiter beim Eigenbetrieb Abwasser. Auf circa 5,6 Millionen Euro belaufen sich die Gesamtkosten des Projektes – mindestens.

Stadtentwässerung in Verden: Blumenwisch, Reeperbahn, Allerufer, das ist die Hauptschlagader.

Blau, violett und braun, zahlreiche Linien, wie ein Schnittmuster wirkt der bunte Plan, den Reuter und sein Kollege Jörg Claus an die Wand werfen. Doch alles hat System, damit der „Anzug“ am Ende passt. Farbig markiert, machen die Linien deutlich, woher und wieviel Wasser aus der Stadt in Richtung Aller fließt. „Blumenwisch, Reeperbahn, Allerufer, das ist die Hauptschlagader, an der Kreuzung läuft alles zusammen und dann weiter in Richtung Aller oder auch zum Klärwerk“, erklärt Ulrich Reuter. Und das Wasser wird immer mehr. Nicht nur Starkregen, auch Schmutzwasser. Und, nicht zu vergessen, die Neubauten, darunter Wohnhäuser, Hotel und Geschäfte, dazu eine Tiefgarage, die Umgestaltung des Allerufers mit dem Millionenprojekt der Stadtkante, liefern in naher Zukunft ebenfalls ab. „Das komplette Leitungsnetz wird daher auf den modernsten Stand gebracht“, erklärt Projektleiter Jörg Claus.

Verdens Stadtkante: Das komplette Leitungsnetz wird auf den modernsten Stand gebracht

Das Regenklärbecken (blau) kommt unter die Erde, da, wo derzeit noch Autos am Allerufer parken. Auf der Kreuzung Reeperbahn/Blumenwisch (orange) muss komplett das Leitungssystem erneuert werden. Die Verlängerung der Straße Reeperbahn (grün) zum Nordertor braucht ebenfalls einen Kanal. © Eigenbetrieb Abwasser

Bauarbeiten am Verdener Allerufer: Start soll im Januar sein

Gebaut und verlegt wird am Allerufer mit Beginn des neuen Jahres. Start ist, wenn das Wetter mitspielt, im Januar, direkt am Allerufer. Da, wo jetzt noch Autos parken, rücken Bagger an. Gesichert mit Stahlspundwänden gegen das Eindringen von Grund- und vor allem das Allerwasser, müssen mehr als 500 Kubikmeter Erde bewegt werden, dann ist der Rohbau, die vier Meter tiefe Grube für das Regenklärbecken, fertig. Die 50 Zentimeter dicke Sohle, die mehr als zwei Meter hohen Wände, der Deckel, alles aus Beton, bis Ende des Jahres 2023 soll das Bauwerk in der Erde sein.

Was danach in das neue Becken fließen wird, gleicht zwar dem Wasser vor dem Neubau, nicht aber, was hinter wieder herauskommt. „Laufen Oberflächen- und Regenwasser bislang über das Rohrsystem direkt in die Aller, sorgen die Drosselung der Fließgeschwindigkeit, neues Stau- und Klärbecken sowie Sandfang dafür, dass Schmierstoffe und vor allem Mikroplastik, darunter der Abrieb von Autoreifen, als Sediment zurückbleiben“, sagt Ulrich Reuter. Schmutz, der letztendlich beim Klärwerk landet. Die Aller freut’s, das Wasser dürfte an Qualität gewinnen.

Zweiter Bauabschnitt auf der Kreuzung Blumenwisch/Reeperbahn in Verden

Bevor es allerdings so weit ist, rücken die Baumaschinen im zweiten Abschnitt des Projektes an die Kreuzung Blumenwisch/Reeperbahn, der „Hauptschlager“ der innerstädtischen Entwässerung. Schmutz- und Mischwasser, alles was unterirdisch fließt und Richtung Klärwerk und neuem Becken muss, kommt da vorbei. Während das alte Rohrsystem arbeitet, wird parallel daneben, ebenfalls in der Erde, neu gebaut, und zwar im ersten Quartal des Jahres 2024. „Spannend wird’s, wenn wir den Hebel umlegen müssen, Stück für Stück die alten Rohre sperren und die neuen freigeben“, so Reuter. Aber auch dafür gibt es bereits einen Plan.

Verlängerung der Reeperbahn in Verden Richtung Nordertorkreisel

Eher zur Routine zählt der dritte Bauabschnitt, in dessen Verlauf bis Mitte des Jahres 2024 Schmutz- und Regenwasserkanal rund um das Gelände auf Vordermann gebracht werden, auch unter der geplanten Verlängerung der Reeperbahn. „Damit ist unsere Arbeit in dem Bereich erst mal getan“, so Ulrich Reuter.

Weitere Verdener Projekte: Hochwassermauer und Stadtkante

Stillstand dürfte an der Aller damit aber nicht herrschen. Liegt alles im Boden, kommen oben drauf das Grün der letzten Erweiterung des Allerparks sowie die Verlängerung der Hochwasserschutz-Mauer und der Straße Reeperbahn bis zum Nordertor. Und auch das Projekt Stadtkante steht in den Startlöchern. Aber das sind andere, wenn auch ebenso herausfordernde Baustellen.