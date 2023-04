Durchgehend Licht an Verdens Brennpunkten

Von: Markus Wienken

Teilen

In manchen Ecken der Stadt wird’s nachts – wie hier in der Oberen Straße – ganz schön dunkel. Wo notwendig, soll im Einzelfall nachgerüstet werden. © Markus Wienken

Licht aus, Energie und Geld sparen ja...aber nicht überall in Verden...nun soll punktuell beleuchtet werden...bleibt die Frage, wo?

Verden – Mal eben und komplett die Straßenbeleuchtung ausschalten spart Energie und Geld – kann aber üble Folgen haben. Auch deshalb sollen, wo es gefährlich werden kann, in der Stadt und an deren Rand die Lampen punktuell länger, wenn möglich die ganze Nacht brennen. Was die CDU-Fraktion in einem Antrag forderte, ist heute Thema im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün. „Technisch machbar ist alles“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Technisch machbar ist bei der Beleuchtung in Verden alles

Fast wäre er gestolpert, so erzählt ein Fahrgast, der am Bahnhof in Verden angekommen ist. Schon abseits der Gleise war es, mitten in der Nacht, so gegen 24 Uhr, trotz schwacher Beleuchtung, dunkler geworden. Den Tunnel von der Georgstraße zur Friedrichstraße, dem Wohngebiet am Mühlenberg, hatte der Reisende, weil das Bauwerk beleuchtet ist, sicher passieren können. Doch oben, im Bereich des Wohngebiets am Mühlenberg, waren alle Lampen aus. „Da wurd’s gefährlich und unheimlich. Kein schönes Gefühl“, erzählt der Verdener. „Eine Lampe, vielleicht auch eine mehr, das müsste schon sein, zumal Fußwege und hohe Bordsteine durchaus ernst zunehmende Hürden sind.“ Oder in Dauelsen, wo es von der Bundesstraße in den Schülerweg geht: „Wenn dort das Licht aus bleibt, sieht man die Hand vor Augen nicht“, war bemängelt worden. Und auch in der Oberen Straße gebe es die eine oder andere Ecke, die in der Nacht durchgehend Licht vertragen könnte.

Handlungsbedarf an den Kreiseln und am Verdener Bahnhof

Einzelbeispiele, die von Fall zu Fall noch geprüft werden sollen, so der Vorschlag der Verwaltung. Dringend Handlungsbedarf gebe es hingegen da, wo der Verkehr durchgehend rollt. Denn bislang geht seit Beginn der Gaskrise und der steigenden Kosten auch an Kreiseln und Fußgängerüberwegen das Licht computergesteuert aus, Einzelbetrieb nicht möglich. An den Brennpunkten sei technisch umgehend nachzurüsten. Auch für den Schaltbezirk rund um den Bahnhof gibt’s Dauerbeleuchtung. Sollte es mit der notwendigen Technik an den herkömmlichen Leuchten nicht klappen, könnten zur Unterstützung auch Solarleuchten zum Einsatz kommen. Da teuer und aufwendig allerdings nur sehr begrenzt, empfiehlt die Verwaltung.

Veränderte Schaltzeiten im Verdener Sommer

Auslöser der Lampen-Diskussion sind die veränderten Schaltzeiten. Aufgrund des Krieges in der Ukraine und den Aufrufen zur Energieeinsparung hatte sich die Stadt im Frühjahr 2022 im Einvernehmen mit allen Ratsfraktionen entschieden, die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten. Die Lampen gehen derzeit bei Sonnenuntergang an und brennen bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag bis 1 Uhr. Ab 5 Uhr fahren die Leuchten wieder hoch, scheinen bis Tagesbeginn. Die morgendliche Beleuchtung fällt zum Sommer hin, vom 1. Juni bis 15. Juli, aufgrund des frühen Sonnenaufgangs weg.

Gelohnt hat sich das sparsame Wirtschaften bislang. Genaue Zahlen liegen zwar nicht vor, doch Ausweitung und Verlängerung der Nachtabschaltung haben zu der erwarteten deutlichen Energie- und Kosteneinsparung geführt, schreibt die Verwaltung.

Der Ausschuss Straßen und Stadtgrün tagt am Mittwoch, 17.30 Uhr, im Rathaus, Große Straße 40.