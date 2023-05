Dorn im Auge wird Armser Hingucker

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Nach getaner Arbeit freuen sich die Beteiligten (von rechts) Eric Drewes, Leander Witt, Eike Osthoff, Vivian Bunke, Andreas Früchtenicht, Daniel Drewes und Ortsvorsteher Gerd Scharninghausen. © Raczkowski

Azubis eines Gartenbaubetriebs übernehmen die Patenschaft für eine neu gestaltete Verkehrsinsel in Armsen.

Armsen – Die große Armser Verkehrsinsel war in der Vergangenheit, man muss es leider sagen, keine Augenweide. Die Fläche an der Abzweigung der Kreisstraße zum Kattensteert war ungepflegt und unansehlich. „Wir sind ja täglich auf dem Weg zur Arbeit daran vorbeigefahren, das war wirklich nicht schön, das konnten wir uns auch nicht mehr mit angucken“, sagt Andreas Früchtenicht, einer der Geschäftsführer des Armser Garten- und Landschaftsbaubetriebes Garts, lachend. Und so musste er sich nicht lange bitten lassen, seinen Auszubildenden eine besondere Aufgabe zu geben.

Angesprochen hatte ihn Gerd Scharninghausen, der Ortsvorsteher von Armsen, dem die unschöne Verkehrsinsel im sonst so gepflegten Dorf ein Dorn im Auge war. „Als dann der Straßenneubau kam und damit einhergehend eine Umgestaltung dieser Abzweigung, da dachte ich: Ich frage mal bei einem ortsansässigen Unternehmen nach, ob man nicht eine Patenschaft für die Verkehrsinsel übernehmen möchte. Bei Garts habe ich damit voll ins Schwarze getroffen.“ Denn bei den Pflanzenexperten, deren Betrieb am Ortsrand von Armsen liegt, rannte Scharninghausen offene Türen ein. „Die Fläche war bisher wirklich kein Aushängeschild für Armsen“, sagt Früchtenicht. „Und wir engagieren uns gerne bei passenden Aktionen in der Region.“ So hätte das Unternehmen im vergangenen Jahr auch kräftig bei der Umgestaltung des Schulgartens Luttum (wir berichteten) mitgeholfen.

Gärtner-Nachwuchs behält den Zustand künftig im Auge

„Bei dem Armser Verkehrsinsel-Projekt habe ich direkt gedacht: Das wäre doch etwas für unseren Nachwuchs.“ Auch Ausbildungsmeister Daniel Drewes ließ sich schnell begeistern. Und wenig später schwitzten die vier Azubis Vivian Bunke, Leander Witt, Eric Drewes und Eike Osthoff am Kattensteert und verwandelten die Fläche in eine echte Augenweide. Ziemlich stolz sind sie auf ihr Werk, bepflanzt mit Storchenschnabel, Salbei, Phlomis, Taglilie und Stachys, die im Jahresverlauf immer wieder für schöne Farbtupfer sorgen werden.

Zugleich sei es allen Beteiligten wichtig gewesen, Pflanzen auszuwählen, die einerseits pflegeleicht sind und andererseits mit den Klimaveränderungen zurecht kommen, also Trockenheit aushalten können. Dass sie auch verkehrstauglich sein müssen, ist klar, sie dürfen also nicht zu hoch oder zu buschig wachsen.

Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen, freut sich Gerd Scharninghausen über das gelungene Projekt. Dass der Gartenbaubetrieb diese Arbeit ohne Bezahlung geleistet hat, sei großartig. Früchtenicht: „Wenn ein Projekt für uns passt, wie der Luttumer Schulgarten oder die Armser Verkehrsinsel, dann sind wir gern dabei.“

Mit dem Pflanzen ist es jedoch nicht getan: Die Garts-Azubis sollen künftig selbst den Zustand der Verkehrsinsel im Auge behalten und sie in Schuss halten. „Das kriegen wir hin“, versprechen Eric, Leander, Eike und Vivian strahlend.