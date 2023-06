Nun doch: Mögliche Rückkehr der Hönischer Dorfschule

Von: Markus Wienken

Blick über den Gartenzaun: die ehemalige Hönischer Grundschule. © Markus Wienken

Die Verwaltung rät ab, aber nicht so richtig...die Grünen wollen die Dorfschule in Hönisch...und vielleicht muss sie in zwei Jahren sogar kommen...und die Kinder? Hätten endlich einen kurzen Weg....

Verden – Die Dorfschule in Hönisch, ein „kurzer Weg für kurze Beine“, sie könnte doch noch kommen (wir berichteten). Nicht heute, auch nicht morgen, aber in zwei, drei Jahren. Eine neue Grundschule auch deshalb, weil zwar aktuell genug Platz für alle Kinder wäre. Doch was, wenn die Zahl der Geflüchteten steigt, mehr Familien und damit Kinder nach Verden kommen? Und auch die Pläne, Grundschulen grundsätzlich zu Ganztagsschulen umzubauen, bringen neuen Schwung in die Diskussion um den Standort im Aller-Weser-Dreieck.

Verdener Schulausschuss hat Entscheidung erst mal vertagt

Einen Vorgeschmack gab’s am Mittwochabend im städtischen Schulausschuss. Auslöser war der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, in Hönisch den alten Schulstandort neu zu beleben. Die Verwaltung, vertreten durch Fachbereichsleiterin Sabine Mandel, machte deutlich, dass die Kernstadt mit ihren Randbereichen derzeit mit Schulen bestens versorgt sei. „Stand jetzt und aus pädagogischer Sicht müssen wir nicht bauen“, so Mandel. Ihr Fachbereich hatte dazu umfangreiches Zahlenmaterial vorgelegt, das eine Aus- aber keine Überlastung der Schulen belegt. Sollte es dennoch zu einem Boom kommen, könnte im Bereich der Lönswegschule gebaut werden. „Da gibt’s Möglichkeiten“, so Mandel.

Gründe für einen Neubau in Verden-Hönisch gibt es viele

Fünf Grundschulen gibt es in Verden, immer wieder musste und muss mal an- und umgebaut werden, damit Platz für alle ist, sagen die Grünen. „Ist ein Bau geplant, ist der bei seiner Fertigstellung meist schon wieder zu klein. Damit muss Schluss sein“, bekräftigte Bärbel Rater im Schulausschuss. Gründe für einen Neubau in Hönnisch gebe es zahlreich. Rater zählte auf, nannte die rege Bautätigkeit von jungen Familien im Aller-Weser-Dreieck, zunehmende Migration und eben die Notwendigkeit, Kinder wohnortnah in die Schule zu bringen. „Kurze Beine, kurze Wege“, davon könne im Aller-Weser-Dreieck keine Rede sein. „Die Hönischer Kinder müssen bis zum Sachsenhain, sitzen dafür mit Hin- und Rückweg täglich bis zu 90 Minuten im Auto“, so die Berechnungen. „Wenig klimafreundlich und deshalb ein Argument dafür, die Infrastruktur im Aller-Weser-Dreieck zu verbessern“, sagte Bärbel Rater.

Hönischer Kinder haben langen Weg nach Verden-Dauelsen

Ist allerdings nicht nur in Hönisch so. Die Schule mal eben um die Ecke, das sei nur im begrenzten Umfang möglich, gab Sabine Mandel zu bedenken. Auch andere Kinder müssten über weitere Strecken gebracht werden. „Soviel können wir gar nicht bauen, um das zu verhindern“, so die Fachbereichsleiterin. Dem pflichtete Angela Günther-Sogorski (SPD) bei. Die Leiterin der Kita Quelkhorn im Flecken Ottersberg wusste in ihrem Einzugsbereich von Eltern, die ganz andere Strecken zurücklegen müssen. „Direkt vor der Nase, das ist nicht zu schaffen, allerdings muss die Beförderung geregelt sein.“

Doch was würde eine neue Schule kosten? Anja König (CDU) warf die Frage in den Raum, und hatte zugleich eine grobe Schätzung parat: „Circa sechs bis sieben Millionen Euro“, vermutete sie. „Viel Geld, zumal wir bereits sehr viel und auch weiterhin in Schulbauten investieren.“

Neubau in Verden-Hönisch würde bis zu sieben Millionen Euro kosten

Eine Vielzahl an Beiträgen, denen Sven Ommen noch mal zusätzlichen Schwung verlieh. Der Leiter der Lönswegschule sitzt im Verdener Bildungsverbund. Das Gremium mit Bürgermeister, Verwaltung und pädagogischen Vertretern arbeitet zurzeit am „Masterplan Grundschule“. Die Einrichtungen stehen in den kommenden Jahren vor erheblichen Veränderungen, müssen sich auf Inklusion, Ganztagsschule und damit Veränderungen im Personalbereich einstellen. „Das dürfte zu zusätzlichen Anforderungen beim räumlichen Bedarf sorgen“, sagte Ommen. Ob mit einem weiteren Schulstandort oder mit dem jetzigen Bestand die künftigen Aufgaben zu meistern sind, sei noch offen, so Ommen. Ein Schulneubau, wo auch immer, könnte Platz an jetzigen Schulen für Differenzierung und Mensa frei machen, warf er in die Runde.

Ganztagssschulen brauchen mehr Platz - ein Argument für den Neubau in Verden-Hönisch

Und es gibt noch mehr Diskussionsstoff: Neben dem „Masterplan Grundschule“ feilt die Stadt an einem weiteren Zukunftsmodell, dem „Innerstädtische Entwicklungskonzept“ (ISEK). Ein zentrales Thema: Wer wird wo in 10, 20 Jahren in Verden leben? Auch da dürften die Ortschaften und künftigen Schulstandorte, darunter sicherlich auch Hönisch, eine Rolle spielen.

Verdener Ausschuss will weitere Informationen abwarten

„Masterplan Grundschule“ und ISEK liegen noch nicht vor, sollen im Laufe des Jahres beschlossen werden. „Wir sollten die Ergebnisse abwarten und erst dann endgültig über eine Grundschule in Hönisch entscheiden“, schlug Rater vor. Der Schulausschuss stimmte dem zu, vertagte die Vorlage. Auch die Ortsräte Hönisch und Döhlbergen-Hutbergen waren diesen Weg gegangen.