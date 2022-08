Dorfregion: Jetzt Förderanträge stellen

Die Umnutzung des ehemaligen Gasthofs in Otersen ist ein gutes Beispiel dafür, was alles mit den Mitteln der Dorfregion gefördert werden kann. © Stadtlandschaft

Otsersen/Rethem – Im Rahmen der Dorfentwicklung in der Dorfregion „von Bierde bis Wittlohe“ mit den Ortschaften Bierde, Böhme, Altenwahlingen, Kirchwahlingen, Groß Häuslingen, Klein Häuslingen, Ludwigslust, Otersen und Wittlohe wurden bereits zahlreiche private Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der ortsbildprägenden Bausubstanz durchgeführt. „Ungenutzte Wirtschaftsgebäude und leer stehende Hofanlagen konnten wiederbelebt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Planungsbüro Stadtlandschaft, das die Projekte betreut. Ein Beispiel für die gelungene Umsetzung sei der ehemalige Gasthof in Otersen, der nach langem Leerstand nun als Wohn- und Arbeitsort dient.

Auch für das nächste Jahr können wieder Anträge auf Fördermittel gestellt werden. Stichtag ist der 30. September, dann müssen die Förderanträge beim Amt für regionale Landesentwicklung in Verden vorliegen. Da die zuständige Kommune eine Stellungnahme beilegen muss, müssen die Anträge bis Anfang September bei der Samtgemeinde Rethem oder der Gemeinde Kirchlinteln eingereicht werden.

Förderfähig sind folgende Maßnahmen an ortsbildprägenden Gebäuden (Baujahr bis 1945) sowie an (ehemals) landwirtschaftlich genutzter Bausubstanz sind förderfähig:

• Erhaltung und Gestaltung des ortsbildprägenden Charakters der „äußeren Hülle“ von Gebäuden inklusive der Wärmedämmung, Konstruktion und Eindeckung des Daches.

• Sanierung von Fassaden, Ersatz untypischer Fassadenverkleidung, Erneuerung von Fenstern, Türen und Toren.

• Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz und die Revitalisierung leerstehender Gebäude.

• Gestaltung der Hofräume, Freiflächen.