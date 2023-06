Sicherer Anschluss: Mit dem Zweirad zur Verdener Domweih

Von: Markus Wienken

Vor der Kreissparkasse in der Ostertorstraße: Christian Willenbrock und Kollegen bauen die Sammelanlage für Fahrräder auf. Die Domweih liegt um die Ecke. © Markus Wienken

Mit Fahrrad statt Auto zur Verdener Domweih...das Bike sicher anschließen an der Sammelanlage in der Ostertorstraße...so lässt es sich entspannt feiern...

Verden – Mit dem Fahrrad zur Domweih? Kein Problem! Doch wohin mit dem Bike? Vor der Geschäftsstelle der Kreissparkasse an der Ostertorstraße war reichlich Platz. Nun ziert die Fläche – bis Domweihende – eine mobile Radsammelanlage. Und die Domweih liegt gleich um die Ecke.

Keine Frage, wer sich zur Domweih nicht mit dem Auto durch Verden bewegen muss, der steigt auf’s Rad, um möglichen Stau und Stress zu vermeiden. Und wer feiern will, der radelt möglichst dicht an den Festplatz. Gute Idee, sagen sich viele, entsprechend hoch war – weil auch das Wetter mitspielt – in den ersten Tagen das Aufkommen an Drahteseln. Verden, eben eine Fahrradstadt!

Auch auf dem Platz vor der Kreissparkasse drängten sich die Zweiräder. Eine Blechlawine, kaum ein Durchkommen. Da galt es, den Überblick zu bewahren. Nun wird mit der mobilen Anlage ein wenig Ordnung geschaffen.

Der Plan war in wenigen Stunden umgesetzt. Der Betriebshof rückte am frühen Morgen gleich mit einer ganzen Ladung an Eisenträgern an, und so mag sich der eine oder andere Zuschauer gefragt haben, was da für neue Kunst im Raum geschaffen wird. Doch als Christian Willenbrock und seine Kollegen vom Betriebshof ihre Arbeit getan hatten, die Anlage per Hand komplett gesteckt war, wurde schnell deutlich, die Kunst kann sich sehen lassen und ist vor allem zu gebrauchen. „Wer will, kann das Rad anlehnen, aber vor allem sicher anschließen“, so Willenbrock.

Die Anlage, immerhin mehr als 20 Meter lang, bietet ordentlich Platz für „Ross und Reiter“. Doch wieviel passen denn nun rein? Willenbrock zuckte mit den Schultern: „Bis nichts mehr geht“, lachte er.

Nach der Domweih wird die Kunst allerdings wieder abgebaut. Oder vielleicht doch nicht? Verden, eben eine Fahrradstadt! Und eine Sammelanlage für Räder an der Fahrradstraße vor der Kreissparkasse in der Ostertorstraße – da war doch mal was? mw