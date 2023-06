Domweih-Start am Sonntag: Frühschoppen mit magnetischer Wirkung auf die Verdener

Teilen

Ein Tanz am Morgen beim Frühschoppen gehört zum Domweihsonntag dazu. © Niemann, Christel

Verden – „Tolles Wetter, tolle Laune und tolle Besucher. Einfach klasse!“, resümierte gestern Vormittag das Servicepersonal im Rodzio-Festzelt. Gleich zum Start der Domweih wurde es zu einem der angesagten Lokalitäten auf der Verdener Festmeile. Bevor es in der mobilen Kneipe rundgehen konnte, herrschte am Sonntag aber die Ruhe vor dem zu erwarteten Ansturm. Kaum einen Steinwurf entfernt feierte Pastor Lueder Möring mit den Gläubigen der vier Verdener Kirchengemeinden auf dem Autoscooter den traditionellen Domweihgottesdienst.

Unmittelbar danach war aber kein Halten mehr und in der Gastronomie auf dem Festgelände war der Frühschoppen angesagt. Es dauerte nicht lange und der Tanz war eröffnet, Polonaisen gebildet und selbst ohne Musik lautstark gesungen.

Die Kicker vom TSV Etelsen machten ganz deutlich, wer hier auf der Festmeile unterwegs ist. © Niemann, Christel

Mit den drei Böllerschüssen am Sonnabend war der Ausnahmezustand in Verden ausgerufen worden. Norddeutschlands ältestes Volksfest wurde zumindest gefühlt zum Zentrum der Feierlustigen aus der Region und damit Ziel vieler Wege und Hoffnungen. Die Domweih mit ihrer Glückseligkeit lässt denlltag vergessen Und wer denkt beim Frühschoppen schon an die Katerstimmung am folgenden Tag.

Die 1036. Auflage der Volksfestes scheint ihren Vorgängern nicht nachzustehen, auch wenn die polizeiliche Bilanz nach der ersten festnacht eher entspannt ausfällt.

Auch am Morgen danach, beim traditionellen Domweih-Frühschoppen setzten Wirte und Besucher ganz auf gute Laune und auf gemeinsamen Frohsinn. Vor allem auf die Ur-Verdener übt der mit jeder Menge Livemusik gewürzte Frühschoppen eine magnetische Wirkung aus. Die Teilnahme scheint Pflicht: Ob stehend oder dicht gedrängt an langen Tischen, sangen die Besucher mit, schunkelten kräftig, tanzten und zechten.

„Domweih ist einfach geil“, brachten es die Kicker vom TSV Etelsen auf den Punkt, die Bennet, dem Jüngsten aus ihrem Kreis, am Luftballonstand einen solches Flugobjekt spendierten. „Damit uns keiner verlorengeht“, erklärte der zweite Bennet im Team. Die Sportler aus Etelsen waren wie viele andere auch im Rudel unterwegs und leicht an ihrem weiß-blauen Outfit zu erkennen. Mitglieder anderer Vereine hatten sich Brillen in grüner Farbe aufgesetzt oder waren durch Brillen im XXL-Format zu outen. „Die haben wir beim Entenangeln und Fröscheschlagen ergattert“, erklärten sie.

Manche Besuchergruppen auf der Domweih blieben aber lieber inkognito. Die Männer vom „Kegelverein ohne Kegeln“ etwa legten keinen Wert auf grelles Outfit. Den Sport haben die „Jungs im besten Älter“ inzwischen aufgegeben, weil das Handling der schweren Kugeln ihnen schlichtweg zu anstrengend ist. Statt dessen widmet sich der Ü-80- Herrenclub jetzt den wesentlichen Dingen im Leben und hat das Treffen zum Frühschoppen auf der Domweihmeile organisiert. nie

Mehr Fotos unter

www.Kreiszeitung.de.

Pastor Lueder Möring. © Niemann, Christel

Die Gastronomie hat Hochkonjunktur. Hier das Team im Rodizio-Festzelt. © Niemann

Der Autoscooter war wieder Schauplatz des Gottesdienstes. © Niemann, Christel

Das Kettenkarussell: ein altersloser Klassiker. © Niemann, Christel

Das Fahrgeschäft Jekyll & Hyde zieht die Blicke auf sich. © Preuß, Katrin