Verdens Domweih-Festmeile wird eingerichtet

Von: Ronald Klee

Zwischen den neu gepflanzten Bäumen auf dem Johanniswall wird am Domweihaufbau gearbeitet. © Klee

Verden – Der Domweihaufbau hat begonnnen. Am Johanniswall wimmeln schon seit dem frühen Freitagmorgen Arbeitskräfte, Kräne und Lastfahrzeuge, die versuchen, Ordnung in das Chaos von Buden und Hütten zu bringen. Schon bei der Anfahrt von der A27 werden Besucher der Stadt vorgewarnt, dass das Volksfest naht. Am Samstag, 3. Juni, wird Verden in den Ausnahmezustand versetzt und die Festmeile auf dem Wall verdrängt den Verkehr bis zur Beerdigung am 8. Juni.

Ob es an der Umgestaltung am Johanniswall, an den feinsäuberlich angelegten Wegen und den jungen Bäumen liegt oder daran, dass die Pandemie-Ausfälle noch nicht so recht verarbeitet sind: Im ersten Moment wirkte das Geschehen ungewohnt. Die Fahrgeschäfte allerdings fremdeln offenbar nicht und bauen Alm- und andere Hütten ungerührt zwischen die Bäumchen, die zwischen den großen Maschinen doch etwas verletzlich wirken.

Insgesamt 135 Karussells, Speisen- und Getränkeanbieter sowie Händler von Non-Food-Artikeln müssen auf dem Gelände Platz finden und sich einrichten. Eine Woche haben sie dazu Zeit, bis mit den drei Böllerschüssen nach dem großen Festumzug das ungehemmte Vergnügen losbrechen kann. Auch für Marktmeister Patrick Düsselbach und seinen Kollegen Jörn Gätjen vom städtischen Fachbereich Sicherheit und Ordnung war die Planung des Volksfestes in diesem Jahr nicht ganz so Routine. Die frischgepflanzten Bäume sorgen für neue Abmessungen und lassen nicht jedes Fahrgeschäft zu. „Eine Wildwasserbahn kriegen wir hier nicht hin“, hatte Düsselbach schon lange vor der Detailplanung erklärt.

Die Domweih 2023, so hatten die Planer berichtet, werde neue Fahrgeschäfte für echte Adrenalin-Junkies bieten. Aber auch Klassiker wie Riesenrad und Autoscooter sollen nicht fehlen. Natürlich sind auche „Breakdancer“ und „Musik-Express“ mit dabei. Zurückkehren soll der „Shaker“. „Der wurde letztes Jahr vermisst“ , weiß Gätjen. Nun wird das beliebte Fahrgeschäft, das seine Gäste gerne mal mit kleinen Spielchen herausfordert, wieder vor dem Fachmarktzentrum aufgebaut.

„Ab Dienstag nach Pfingsten“, so teilt die Stadt mit, „werden ab 7 Uhr schon mal einige Straßen im Innenstadtbereich gesperrt sein.“ Dazu zählen selbstredend der Johanniswall, die Große Straße, aber auch die Lindhooper Straße zwischen Zollstraße und Johanniswall. „Wie in den vorherigen Domweih-Jahren auch, werden Umleitungen ausgeschildert“, teilt die Stadt den Verkehrsteilnehmern mit. Dennoch müssten sie mit Behinderungen und Verzögerungen rechnen. Die Planer im Rathaus erwarten sogar, dass die schwierige Verkehrssituation im Vergleich zu den Vorjahren noch verschärft wird. Grund ist der Sperrung der Straße „Am Allerufer“ wegen dem Neubau der Nordbrücke. Für den Verkehr aus Richtung Norden falle damit eine wichtige Ausweichstrecke weg. Das komme zu den Behinderungen durch die Arbeiten direkt an der Brücke hinzu.

Auch die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt sind vermindert. In der gerade verschönderten Claus-Ruge-Straße etwa, am Johanniswall oder am Norderstädtischen Markt, da wo die sechs tollen Tage toben. Wer also die Möglichkeit hat, so empfiehlt die Stadt, sollte lieber für den Besuch der Innentadt auf das Auto verzichten. kle