Domherrenhaus Verden: Im Biedermeier ins Eheglück

Von: Markus Wienken

Teilen

Seite für Seite den Weg ins Eheglück aufgeblättert: Gaby Müller und Frauke Müller mit der „Fiebel“ aus der Biedermeier-Zeit. © Markus Wienken

Liebesglück und Harmonie, dabei soll die „Ehestandsfiebel“ helfen.... doch ob Mann und Frau gleichermaßen dafür zu begeistern sind... etwas zum Schmunzeln...

Verden – Einen Altar gibt’s im Historischen Museum Domherrenhaus (noch) nicht, doch wer den Bund fürs Leben schließt, kann sich in geschichtsträchtiger Kulisse das Ja-Wort geben. Und vielleicht vorab einige denkwürdige Zeilen – schmunzelnd – genießen. Oder besser doch lieber erst dann, wenn die Tinte unter der Urkunde trocken ist?

Im Verdener Domherrenhaus in der Glasvitrine

Ein wenig schmunzeln, weil in heutiger Zeit so nicht mehr denkbar, müssen Frauke Müller und Gaby Müller, als sie ein kleines Büchlein vorsichtig in die Hand nehmen. „Liebes- und Ehestandsfiebel für Frauen und Mädchen“, liest Frauke Müller, die Museumsleiterin des Domherrenhauses, vor. Und weil es ums Eheglück geht, schlägt ihre Kollegin Gaby Müller gleichmal unter „H“ nach, zitiert das, was der Autor mit dem Begriff verbindet: „Heirathen“, so ist zu lesen, „ist des Mädchens Loos, mit dem Gedanken wird sie groß, und wird ihn niemals wieder los, drum soll einmal geheirathet sein, so muss das Herz dafür sich weihn, aus ihren Zügen so sanft und verlegen, schlägt dieses Herz dem Mann entgegen.“

Früher ein Muss, heute eher etwas zum Schmunzeln: die Liebes- und Ehestandsfiebel. © Wienken, Markus

Der Autor unbekannt, die Rechtschreibung noch frei händelbar, Frauke Müller hat bislang vergeblich nach deren Ursprung geforscht. Werden die Zeilen zwar kaum von Goethe oder Schiller stammen, spiegeln sie indes aber wider, was damals in der Gesellschaft für wen wie bestimmt war. „Kaum vorstellbar, dass Frauen an einen Beruf, geschweige denn an einen selbstständigen Single-Haushalt denken, alles ist auf die Ehe und darauf ausgerichtet, dem Mann zu gefallen“, erklärt Frauke Müller.

Die Zeit des Biedermeiers in Verden

Keine Hinweise auf den Autor, da bleibt spekulativ, aus welcher Zeit die Zeilen und Aufmachung der „Fiebel“ stammen. „Aufmachung, Illustrationen, aber auch der Text lassen schon stark auf das Biedermeier schließen“, erklärt Frauke Müller. „Es ist die Zeitspanne vom Ende des Wiener Kongresses 1815 bis zum Beginn der bürgerlichen Revolution 1848 in den Ländern des Deutschen Bundes.“ Der Adel drängte zurück an die Schaltstellen der Macht, politisch ging in Deutschland nicht viel. Ende der Debatte! „Es wurde eine strenge Zensur für alle Veröffentlichungen eingeführt, das Bürgertum zog sich auch deshalb in seine eigenen vier Wände zurück, es war eine Flucht ins Idyll und ins Private.“

Das Glück des Mannes stand über allem. © Wienken, Markus

Tipps der „Fiebel“ im Verdener Domherrenhaus - Folgsamkeit der Frau

Und in der Abgeschiedenheit hatte ein jeder und jede seine Rolle zu spielen. Ein Ausbrechen war da keine Option und so liest sich in der Fiebel unter „F“: „Die „Folgsamkeit ist eines Mädchens schönste Tugend, sie verschönt den Anmuthreiz der ersten Jugend, willst Du in der Ehe wahres Glück Dir gründen, musst Du mit der Liebe Folgsamkeit verbinden, dieses höchste Gut besitzest Du, holde Maid! Glücklich ist der Mann, der Dich als Gattin freit.“

Wenn Amor zuschlägt. © Wienken, Markus

Immer wieder, auch das ist typisch für die „Fiebel“, spielt in den einzelnen Szenen zwar die Frau die Hauptrolle, „aber eben nur so, damit sie dem Mann gefällt, der sogenannten Idylle keinen Schaden zufügt“, erklärt Gaby Müller. Doch es gibt sie in der „Fiebel“ auch, die „Liebe“ und ein Rezept des Autors dafür: „Sie ist die Sonne des Lebens, ohne Liebe lebt Ihr vergebens; treue Liebe in Freud und Leid sei dem treuen Gatten geweiht.“ Da hakt dann Frauke Müller erleichtert ein: „Zwischen den Zeilen gelesen, wird immerhin hier die beiderseitige Treue der Eheleute gefordert“, so die Museumsleiterin.

Verdener Biedermeier und die „Schrecken“ der „Ehestandsfiebel“

Auch wenn in der Zeit des Biedermeiers die Regel, so haben diese mittlerweile ihren „Schrecken“ verloren. Vielleicht auch deshalb kommt das kleine Heftchen zurück in die Glasvitrine, direkt vor dem Eingang des Trauzimmers. „Eher zur Unterhaltung von Brautleuten und Gesellschaft“, sagt Gaby Müller. Wirklich abgeschreckt hat die Zeilen indes noch keines der Paare. „Wir feiern hier regelmäßig Hochzeiten, bis zu 40 Mal im Jahr“, weiß Frauke Müller. Klar definierte Abläufe wie im Biedermeier gibt es kaum: „Mal piekfein, mal leger, mal auch pompös, es sind die unterschiedlichsten Outfits dabei“, erinnert sich Gaby Müller. Auch ganz und gar ungewöhnliche: „Bei einer Eheschließung kamen Braut und Bräutigam und auch die Hochzeitsgäste komplett in Jogging-Anzügen“, so Frauke Müller. „Sah zwar ungewöhnlich, aber auch gut aus.“