Verdener Kebap House startet Aktion für Erdbebenopfer

Von: Markus Wienken

Dogan Can hofft auf vielfache Unterstützung für seine Aktion. © Markus Wienken

Verden – Nicht lange brauchte Dogan Can zu überlegen, dann stand fest: am Mittwoch, 15. Februar, stellt sich der Geschäftsführer den ganzen Tag in sein Kebap House in der Ostertorstraße 12 in Verden, kocht und verkauft ab 11 Uhr und spendet die Tageskasse. „Die gesamten Einnahmen, ob für Speisen oder Getränke, gehen an die Erdbebenhilfe zur Unterstützung der Opfer in der Türkei und Syrien“, sagt Dogan Can.

Aktion für die Opfer in der Türkei und Syrien

Es sind keine sieben Wochen her, da bereiste das Ehepaar Dogan und Zozan Can, beide kurdischer Abstammung, gemeinsam die Region, besuchte zunächst eine Tante nahe Viransehir. „Das Gebiet blieb verschont, doch was sich drumherum, auch da, wo wir anschließend unterwegs waren, jetzt abspielt, das macht mich, macht uns alle tief betroffen. Es ist unfassbar traurig“, sagt Dogan Can. „Wir müssen alle helfen. Macht alle mit.“ Vor allem Geld wird gebraucht, weil Sachspenden nur schwer durchkommen. „Alles ist zerstört“, so Can. „Die Bilder kennen wir.“

Menschen, die in Not sind, unterstützen

Die Hilfe ist für Dogan Can selbstverständlich. Er und seine Frau haben vor fünf Jahren bei einem Großbrand ihre geschäftliche Existenz verloren. Auch das treibt ihn nun an, Menschen, die in Not sind, zu unterstützen. Für die Opfer der Flutkatastrophe vor zwei Jahren sammelten er und seine Frau über 3000 Euro. „Ich hoffe, es wird jetzt eine ähnliche Summe“, so Can. Damit das Geschäft am Mittwoch reibungslos läuft, bittet er darum, am Tag der Aktion möglichst nicht telefonisch, sondern im Kebap House zu bestellen. Das gesamte Geld geht an die Erdbebenhilfe des Deutschen Roten Kreuzes. „Jeder noch so kleine Betrag zählt“, so der Appell von Can. mw