Dörverdens Schwimmlehrer nach 50 Jahren verabschiedet

Dieses Bild ist Vergangenheit: Bernd Jahnke bei der Schwimmausbildung. © dlrg

Dörverden – In der DLRG Ortsgruppe Dörverden ist der Stedorfer Bernd Jahnke so etwas wie eine Institution. Generationen von Kindern hat er das Schwimmen beigebracht, doch damit ist jetzt Schluss: Nach 56 Jahren als Schwimmlehrer ist Jahnke „abgetaucht“ und wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Beisein aktiver Mitglieder vom Vorsitzenden der Ortsgruppe, Christian Pagels, verabschiedet.

Bernd Jahnke ohne Wasser, das ist kaum vorstellbar. Und wie man ihm einst im Dörverdener Bad das Schwimmen beibrachte, hat er es in insgesamt 56 Jahren bei schätzungsweise 1 000 Mädchen und Jungen getan. „Ich habe das grob überschlagen, das kommt in etwa hin“, sagt Jahnke, der darüber hinaus auch etliche Mitstreiter für den Wasserrettungsdienst ausgebildet hat. „Mir ging es aber vorrangig vor allem darum, Kindern das Schwimmen zu lehren. Gefühlt habe ich es bei der Hälfte der Dörverdener getan“, schmunzelt der 73-Jährige, der sich natürlich bestens auskennt mit Seepferdchen & Co.

Wenn Jahnke in der Gemeinde Dörverden unterwegs ist, sieht er sich oft mit der Feststellung konfrontiert: „Sie haben mir das Schwimmen beigebracht!“ In seiner kleinen Laudatio erinnerte Pagels daran, dass Jahnke als erster Dörverdener überhaupt vom Landesverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Niedersachsen mit der silbernen Ehrennadel der DLRG bedacht wurde. „Es ist die zweithöchste Auszeichnung, die in der Gesellschaft verliehen wird.“ Geehrt hatte man ihn für seine lange ehrenamtliche Tätigkeit im DLRG Dörverden, da er die Ortsgruppe seit ihrer Gründung maßgeblich geprägt hat. Denn bevor Jahnke 1986 zum Vorsitzenden gewählt wurde, war er von 1967 bis 1974 Schriftführer, von 1974 bis 1986 als Jugendwart und ist bis heute als Kassenprüfer aktiv. nie

Dank und Anerkennung: Schwimmlehrer Bernd Jahnke (kariertes Hemd) wurde mit Blumen und Geschenken verabschiedet. © niemann