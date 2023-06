58 Jugendliche verabschieden sich von der Dörverdener Aller-Weser-Oberschule

Von: Christel Niemann

Der Lehrerchor verabschiedet die Schüler mit der Gesangseinlage „Zukunftsträume“. © Niemann, Christel

Mit einer abwechslungsreichen Abschlussfeier haben sich 58 Schüler der Aller-Weser-Oberschule Dörverden von ihren Lehrern und Mitschülern verabschiedet.

Dörverden – Neben den erreichten Haupt- und Realschulabschlüssen konnten auch in diesem Jahr zahlreiche Absolventen die Oberschule mit einem erweiterten Realschulabschluss verlassen und werden nach den Sommerferien das berufsbildende Gymnasium besuchen.

Zunächst wurden die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge, ihre Begleitpersonen sowie zahlreiche Lehrkräfte von Schulleiter Alexander Schock begrüßt. In seiner Rede ermunterte er die Schüler, sich voller Neugierde und Optimismus auch weiterhin auf die Reise durchs Leben zu begeben. Sinngemäß gab er seinen einstigen Schützlingen dabei den Rat, auch in schweren Phasen im Leben das Positive zu suchen und daran festzuhalten.

Künstliche Intelligenz als ein Werkzeug

Einen einfallsreichen Einstieg in seine Rede hatte sich der stellvertretende Bürgermeister Dr. Wulf-Reinhard Gente ausgedacht: Gente hatte sich kurzerhand künstlicher Intelligenz bedient und sich von Chat GPT eine Rede verfassen lassen. Für seine eigentliche Festrede war das natürlich eine Steilvorlage, die er zum Anlass nahm, die jungen Menschen vor allgemeiner Technikfeindlichkeit zu warnen. „Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, das nutzbringend verwendet, das aber auch missbräuchlich eingesetzt werden kann.“ Sein Rat: Wie bei Internet oder Smartphone gelte es, sich erst einmal zu informieren. Dann müsse man denken, Erfahrungen sammeln und in die Diskussion einsteigen. Es sei erschreckend, mit wie wenig Wissen hierzulande teils die wichtigsten Entscheidungen getroffen würden und es mache ihn nachdenklich, wenn etwa – wie in der Coronazeit geschehen – selbst Ministerpräsidenten nicht wüssten, was eine Exponentialfunktion sei.

Nach „Zukunftsträumen“, der Gesangseinlage des vielstimmigen Lehrerchors, ergriffen auch der Elternvertreter Henrik Bodenstab, die Elternsprecherin Julia Thöle, die Schülersprecher Ronja Lauermann, Niko Kunert und Osman Agackiran sowie Schüler aus den Abschlussklassen das Mikrofon, und die jungen Menschen bekamen eine Fülle von gut gemeinten Ratschlägen und Zukunftswünschen mit auf ihren weiteren Lebensweg.

Es folgte die Würdigung von Celine Luciana Roemkens, Malte Schröder und Jasmin Scheich-Mous für ihre schulischen Bestleistungen und die von Osman Agackiran, Ronja Lauermann und Niko Kunert als Schülersprecher, ehe die Abschlusszeugnisse von den Klassenlehrern verteilt wurden, der offizielle Teil geschafft und bei einem Sektempfang auf die Abschlüsse angestoßen wurde.