Zum Geburtstag ein Dino-Car vom Flohmarkt

Von: Christel Niemann

Der eine um 120 Euro reicher, der andere glücklich über das neue Gefährt: Der elfjährige Jona (l.) verkaufte sein Dino-Car an Theo (7). © NIemann

Der große Dorfflohmarkt lockte auch viele Auswärtige nach Ahnebergen. Sowohl Händler als auch Käufer zeigten sich zufrieden. Das Angebot war groß und reichte von Spielsachen über alte Gerätschaften bis hin zu afrikanischer Schnitzkunst.

Ahnebergen – Das Wetter passte und für die Besucher war ausreichend Material vorhanden: Dutzende fliegende Händler haben gestern nach langer Corona-Pause die Chance genutzt und beim großen Dorfflohmarkt in Ahnebergen Dütt & Datt an die Käufer gebracht.

Bequemer und praktischer ging es kaum. Die Wege von der eigenen Haustür zum Verkaufsort waren für die meisten Verkäufer extrem kurz. Beispielsweise für den elfjährigen Jona, der sich, unterstützt von seiner Mutter, als Flohmarktverkäufer betätigte. Sein ganz spezielles Angebot: ein großes Dino-Car mit Kippanhänger und Zweitsitz, den auch der kleine Theo aus Dörverden sehnsuchtsvoll betrachtete.

20 Euro hatte er von seinem Taschengeld für den Flohmarktbesuch eingesteckt, was jedoch bei Weitem nicht reichte, das Objekt seiner Begierde zu erwerben. „Das Dino-Car soll 140 Euro kosten“, meinte der Siebenjährige mit flehendem Blick in Richtung seines Vaters, der daraufhin grünes Licht für die erforderliche finanzielle Hilfe gab. „Theo hat heute nämlich Geburtstag“, informierte er und beobachtete gespannt die eingesetzten Preisverhandlung der beiden Jungen. „Ich biete 120 Euro. Ist das okay?“, fragte Theo, der, nachdem Jona kurz überlegt hatte, den Zuschlag bekam.

Von Kleidung, Büchern über Spielsachen bis hin zu Gerätschaften aus grauer Vorzeit, wie Wäschestampfer oder Plättmaschinen, wurde auf der Flohmarktmeile so ziemlich alles angeboten und dabei eifrig gefeilscht. Selbst in den Nebenstraßen ballten sich die Verkäufer, die es sich teils vor ihren eigenen Häusern gemütlich gemacht hatten und auf die Kunden warteten. Und die kamen – wie man an den vielen parkenden Autos feststellen konnte – mitnichten nur aus der näheren Umgebung.

Die Organisatoren hatten schließlich viel Werbung gemacht und sich auch sozialer Netzwerke bedient. Bei dem guten Wetter, auch dem Wunsch nach einem Plausch geschuldet, saßen etliche Besucher vor dem Schützenhaus, um sich zur Mittagszeit das eigene Kochen zu ersparen. Den Nachwuchs drängte es derweil zum Stand des Fördervereins der Grundschule Westen und der Kindergärten Westen und Wahnebergen, wo es Zuckerwatte und Kinderschminken gab.

Mit dem Zuspruch an den Verkaufsständen waren die befragten Händler überwiegend sehr zufrieden. Susanne Bilges und Partner aus Achim: „Wir lieben und genießen die ländliche Atmosphäre des Flohmarkts jedes Mal. Hier gibt es keine Profis und keinen Stress wie auf anderen Flohmärkten, auch wenn die Preise etwas niedriger ausfallen.“ Auf Flohmärkten in der Region ist das Paar seit über 30 Jahren aktiv. „Das ist unser großes gemeinsames Hobby. Wir haben heute vor allem afrikanische Schnitzkunst verkauft.“ Wozu man die braucht? „Das wissen wir eigentlich auch nicht. Aber die Käufer finden sie wohl schön“, antworten sie lachend.