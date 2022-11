Zu wenig Manpower für den Dörverdener Nikolausmarkt

Von: Christel Niemann

Der letzte Nikolausmarkt rund um die Dörverdener Kirche fand 2019 statt. Hier hat der Pastor als Nikolaus fungiert. © Niemann, Christel

Enttäuschung für alle Freunde des auch überregional beliebten Dörverdener Nikolausmarktes: Zum dritten Mal in Folge fällt die Veranstaltung – es wäre die 18. Auflage gewesen – rund um die Dörverdener Kirche aus. Aber: Es gibt ein Trostpflaster.

Dörverden – Während die Absage in den vergangenen beiden Jahren Corona geschuldet war, hat sie diesmal andere Gründe, weil sich der gleichnamige Verein angesichts fehlender Manpower nicht in der Lage sieht, das Event ohne weitere Helfer zu stemmen. „Wir haben den Nikolausmarkt mit großem Bedauern abgesagt“, so Pastor Rolf Görnandt, der auch der erste Vorsitzende des genannten Vereins ist. Die erneute Absage der Traditionsveranstaltung sei nach der Corona-Zwangspause nach sorgfältigem Abwägen und nicht leichtfertig erfolgt. Görnandt: „Der Nikolausmarkt ist angesichts der fehlenden personellen Ressourcen beim besten Willen nicht machbar. Es gibt aktuell nämlich nur eine Handvoll Menschen, die sich aktiv engagieren.“

Adventsbasar im Gemeindehaus

Wenn also seitens der Bevölkerung der Wunsch bestehe, dass es mit dem Nikolausmarkt weitergehe, dann würden weitere Mitstreiter und Unterstützer gebraucht; angefangen bei der Planung und Organisation über die Akquise von Ausstellern bis hin zum Auf- und Abbau von Zelten und Holzhütten. Kurzum: Benötigt werden sowohl Menschen, die organisatorische Aufgaben übernehmen, als auch solche, die gerne mit anpacken. Das war die schlechte Nachricht, jetzt folgt eine Gute: Alternativ lädt die Kirchengemeinde für den zweiten Advent zum Adventsbasar in und am Gemeindehaus ein. Los geht es besinnlich, und zwar um 11 Uhr mit einem Gottesdienst zum Advent mit Lektor Wolfgang Thies. Danach startet der Basar, für den Wolfgang Förster und seine Tochter Svenja vor allem regionale Aussteller gewinnen konnten. Handgenähte Puppen- und Kinderbekleidung, Teddybären, Strickwaren, Strümpfe, gestickte Decken, Körnerkissen, diverse Näharbeiten oder Hundeaccessoires haben die Aussteller im Programm.

Weiter konnten Försters Katharina Frambach für eine Spinnradvorführung gewinnen, eine Künstlerin wird Aquarellzeichnungen ausstellen und es wird einen Stand mit Eine-Welt-Artikeln geben. Im Gemeindesaal ist die Cafeteria, für die Torten- und Kuchenspenden erbeten werden (Abgabe ab 10 Uhr).

Im Außenbereich des Gemeindehauses soll sich ebenfalls einiges abspielen. Dort werden Jugendliche aus der Kirchengemeinde Stockbrot am offenen Feuer backen, es werden Bratwürste gegrillt und Glühwein und Punsch ausgeschenkt. Außerdem wird vor dem Gemeindehaus der „Wunschbaum für Senioren“ platziert, der Kartenvorverkauf für die Vorstellungen der Stedorfer Theaterbühne startet und Wolfgang Förster hofft auf Gespräche mit Interessierten, damit die Nikolaus-Markttradition nicht stirbt.

An dieser Stelle sei auf die 52. Adventsmusik der Dörverdener Chöre am Sonnabend, 3. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Cosmae-et-Damiani-Kirche zu Dörverden hingewiesen. Musikalisch Mitwirkende sind Kirchenchor Dörverden, Posaunenchor Dörverden, Männergesangverein Euterpe, Novitas, Drunter & Drübber und Klaus Sündermann an der Orgel.