Zimmerei Bragulla spendet 1 500 Euro

Vor 25 Jahren machte sich Uwe Bragulla (r.) mit seiner Zimmerei in Dörverden selbstständig. Das Jubiläum nahm er jetzt zum Anlass für eine Spende an den Verein Hafengesang und Puffmusik, hier vertreten durch den Vorsitzenden Oliver Wolf und Miji Roth. - Foto: nie

Dörverden - Zum Schulbeginn hat der Verein Hafengesang und Puffmusik wieder seine Spendenaktion von Schulranzen durchgeführt und damit wieder für viele glückliche Schulanfänger gesorgt. „Bislang haben wir bereits 230 hochwertige Tornister-Sets ausgeliefert. Aber es werden noch weitere folgen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Oliver Wolf.

Die vielfältigen karitativen Aktivitäten des Vereins kosten natürlich Geld. Geld, das der Verein ausschließlich durch Spenden akquiriert. Das Engagement von Uwe Bragulla, Inhaber der gleichnamigen Zimmerei in Dörverden, kam den Hafensängern und Puffmusikern da natürlich gerade recht. Anlässlich seiner nunmehr 25 Jahre währenden Selbstständigkeit überreichte der Zimmerer die stolze Summe von 1500 Euro an Wolf und seine Vereinskollegin Miji Roth. „Diese Summe wird ausschließlich in das Ranzenprojekt investiert“, berichteten beide. „Es sind jedes Jahr mehr Kinder, die ohne diese Hilfe mit einem Stoffbeutel oder sogar einer Plastiktüte in die Schulzeit starten müssten.“ Eine Entwicklung, die man mit Sorge betrachte. Denn es habe beträchtliche Folgen für die Bildungschancen der Kinder aus sozial schwachen Familien, wenn diese ihren Schulstart bereits stigmatisierend erlebten.

Die Markenranzen werden daher nahezu kostenlos an die Kinder übergeben. Ihre Eltern zahlen nur einen geringen Eigenanteil in Höhe von aktuell zehn Euro. Auch stünden den Kindern verschiedene Modelle zur Auswahl. Seit zwei Jahren schafft der Verein außerdem Schulrucksäcke für Kinder an, die nach der vierten Klasse auf eine weiterführende Schule wechseln. J nie