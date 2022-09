Zeitreise zu vergessenem Handwerk in Dörverden

Von: Christel Niemann

Mit ihren historischen Kostümen erwecken die Darsteller die Zeit vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert zum Leben. © Niemann

Auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden sind die Besucher in vergangene Epochen eingetaucht. Besonders umringt war Berthold Guth aus Greven mit seiner Seilerei.

Dörverden – Dörverden hat allerhand zu bieten. Damit liegen Stefan und Robin Okrongli, Alexandra König und Michael Tjarks absolut richtig. Gemeinsam haben sie auf dem Kulturgut Ehmken Hoff die „Zeitinseln“ organisiert, um den Besuchern möglichst authentische Einblicke in frühere Zeiten – vom Mittelalter über den Dreißigjährigen Krieg bis ins 18. Jahrhundert – zu bieten. Die Besucher konnten teilhaben am Leben zwischen Zelt und Lagerfeuer. Leider blieb die Zahl der Interessierten hinter den Erwartungen zurück. Zum Auftakt des Lagers hat Dauerregen den Darstellern das Leben schwer gemacht, sodass nur wenige Schaulustige kamen. Das Wetter könne man sich ja leider nicht aussuchen, so Robin Okrongli, sichtlich erleichtert darüber, dass sich tags darauf die Sonne zeigte und mehr Besucher kamen. Mit ihrem Wissen wollen die Darsteller der jeweiligen Zeitinseln nämlich nicht hinter dem Berg halten. Sie geben Einblicke in teils vergessene Handwerke und beantworten gerne die Fragen der Besucher.

Beispielsweise über die Seilerei, ein Handwerk, auf das sich Berthold Guth aus Greven versteht. Im Brotberuf Elektroingenieur, stellt er mit seiner Frau Seile für den Alltagsgebrauch her und hat sein handwerkliches Portfolio noch durch Lederwaren ergänzt.

An die Seilerei sei er über Umwege gekommen, erzählt Guth, der das Hobby gemeinsam mit seiner Frau betreibt. „Zum Hobby hat mich unser Sohn gebracht. Da bin ich dann so reingerutscht.“ Den letzten Ausschlag habe ein Besuch im Industriemuseum in Hagen gegeben. „Der dort tätige Seiler wurde mein Lehrmeister. Er hat mir alles Notwendige erklärt und seitdem lässt mich das Seilen nicht mehr los“, erzählt Guth, der mehrere Seilereien besitzt, vom Westentaschenformat bis hin zum fast schrankgroßen Exemplar mit Transmissionsriemenantrieb. Auf der Bahn, die er regelmäßig auf den Märkten aufbaut, werden Seile aus vier Strängen gedreht. Rohmaterial ist fertig gesponnener Hanf.

Den Besuchern der Zeitinseln boten sich noch Einblicke in weitere handwerkliche Tätigkeiten, vom Bierbrauen bis zur kreativen Stoffbearbeitung. „Wir machen auf diese Weise Geschichte begreifbar“, erklärt Brita Storhas, die sich schon früh für Geschichte und die unterschiedlichen Kulturen begeistert hat und die aktives Mitglied der Webgruppe im Museumsdorf Volksdorf ist. Es mache ihr Freude mit alten Dingen und gemäß überlieferten Handwerkstechniken zu arbeiten. „Mir ist daran gelegen, dass dieses alte Wissen nicht in Vergessenheit gerät und dass es erhalten bleibt“, sagt sie. Eine Devise, der alle „Zeitreisenden“ folgen, die den Zeitraum von mehreren hundert Jahren dokumentierten. Für sie ist das Lagerleben ein wunderbares Hobby, in dass sie viel und gerne Zeit investieren; in überwiegend selbst produzierter Gewandung und Bestückung.

Die Uhr einfach nicht beachten und die Intensionen der Zeitreisenden nachempfinden – wer Lust auf Vergangenes hatte, kam voll auf seine Kosten. Die Zeichen stehen übrigens gut, dass es 2023 eine Neuauflage der Zeitinseln geben wird. Laut Veranstalter dann aber voraussichtlich im Frühling mit mehr Teilnehmern und überarbeiteten Konzept. nie

