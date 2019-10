Wurst darf jetzt in die Tupperdose

+ So ist es richtig: Die Kundin stellt ihre mitgebrachte, bereits geöffnete Dose auf das Tablett. Die Mitarbeiterin, hier Malgorzata Hannemann, kommt auf diese Weise nicht mit dem Kundenbehältnis in Kontakt. So wird die Hygienevorschrift eingehalten – und Plastikmüll gespart. Foto: Niemann

Gegen den Verpackungswahnsinn: Immer mehr Supermärkte bieten den Kunden an, ihre eigenen Behältnisse an Fleisch- und Käsetheken befüllen zu lassen. Mitarbeiter von Edeka in Dörverden erklären, wie es funktioniert und was zu beachten ist.