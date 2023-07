Wollfest in Hülsen: „Ein wunderbares Produkt“

Von: Christel Niemann

Wolle, gefärbt in allen Farben des Regenbogens, und verschiedene Farben, um selber tätig zu werden. Dies war nur einer der Stände beim Wollfest in Hülsen. © Niemann

Im Schafstallviertel in Hülsen lockte das Wollfest nicht so viele Besucher wie erhofft. Die Hitze hielt die Menschen fern, so die Vermutung. Das Angebot konnte sich trotzdem sehen lassen.

Hülsen – Temperaturen über 30 Grad und kaum schattige Plätze hielten am Sonnabend offenbar viele Besucher von einem Besuch des Wollmarktes ab. Wie im Vorjahr, hatte die Dörverdenerin Katharina Frambach den zweitägigen Markt im Hülsener Schafstallviertel organisiert, doch am Sonnabend packten die ersten Händler bereits gegen 15 Uhr zusammen. „Das Wetter ist gut, zu gut“, meinte eine Besucherin, denn die kleinen Gassen zwischen den Ständen waren nahezu leer.

„Es ist zu heiß“, sagte Schäfer Marco Hörmann von der Schäferei Moorhallig, die er gemeinsam mit seiner Partnerin Agnes Gutsche bei Rotenburg betreibt. Die beiden Schäfer hofften auf mehr Besucher am Tag darauf, denn erfahrungsgemäß kämen sonntags mehr Leute. Hörmann und Gutsche hatten etliche Produkte mitgebracht, die sie im eigenen Onlineshop „Schafgesteppt“ vertreiben. Darüber hinaus bieten sie die Erzeugnisse ihrer Schafe ab Hof und auf diversen Märkten an, wozu neben Schaffellen, Schinken- und Wurstwaren, auch Wollprodukte sowie Rohwolle gehören. „Wir wollen den Menschen Wolle wieder näherbringen“, meinte Gutsche, eine Intention, die auch Organisatorin Katarina Frambach seit Jahren verfolgt.

„Wolle ist so ein wunderbares Produkt“, bekräftigten Petra Werlitz, Sandra Wilke und Margarethe Eckermann, die nach 20-jähriger Pause wieder mit dem Spinnen begonnen hat. Am Spinnrad leben die drei Damen ihr Faible für Wolle aus. Als wunderbar entspannend beschrieben sie dieses Hobby, das sie zur Ruhe kommen lässt. Und was geschieht mit der handgesponnenen Wolle? „Die wird verstrickt. Nur jetzt gerade nicht, weil es so heiß ist“, schmunzelte Werlitz. „Wolle ist dazu da, um Dummheiten zu machen“, meinte Frambach, die beim Spinnen nicht nur mit unterschiedlichen Wollsorten und Materialien, sondern auch mutig mit Farben experimentiert. Den Besuchern bot der Wollmarkt aber nicht nur eine Auswahl an Wollwaren, sondern auch eine kleine Auswahl an Schmuck und Kunsthandwerk. Ihr sei wichtig, zu zeigen, woher die Ware komme und wie die Produkte hergestellt werden, hatte Frambach bereits im Vorfeld erklärt. Dann würden auch die Erzeugnisse mehr wertgeschätzt.