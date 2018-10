Wolfskinder ziehen in Wildpark in Dörverden ein

„In den Kinderzimmern“

+ © dpa Zwei junge Wölfe sind eingezogen. © dpa

Dörverden - Zwei Wolfsbabys sind in den Wildpark in Dörverden eingezogen. Die knapp fünf Monate alten Grauwölfe lebten nach Angaben des Parks noch abseits der Besucher, „quasi in den Kinderzimmern“.