Müllsünder in Hülsen nerven die Feuerwehr

Von: Reike Raczkowski

Nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr Hülsen Restmüll in ihrem Papiercontainer gefunden hat. Ärgerlich sei es aber immer wieder, berichtet Ortsbrandmeister Volker Schnabel. © Feuerwehr Hülsen

Volker Schnabel ist verärgert. „Was geht in diesen Leuten vor?“, fragt der Ortsbrandmeister von Hülsen. Sein Team musste diese Woche – mal wieder – große Mengen Restmüll aus dem Altpapiercontainer am Schützenweg fischen. „Diesmal konnten wir zum Glück Anzeige bei der Polizei gegen die Täter erstatten.“ Die Verursacher hätten der Feuerwehr Hülsen nämlich freundlicherweise neben reichlich Restmüll, benutzten Windeln und einer alten Unterhose auch ihre Adressen hinterlassen.

Hülsen – Die Müllsünder müssten irgendwann zwischen dem vergangenen Wochenende und Donnerstag tätig geworden sein. „Auf den beiden Amazon-Kartons, die mit Restmüll gefüllt waren, stand eine Adresse und in einem der fünf grünen Müllsäcke haben wir einen Brief mit einer weiteren Anschrift gefunden“, so Schnabel. Klar, dass die Hülsener das der Polizei gemeldet haben. Denn so könne hoffentlich wenigstens diesmal ein Müllsünder zur Kasse gebeten werden. Denn die Kosten für illegal entsorgten Müll trage, wenn kein Verursacher ermittelt werden kann, der Steuerzahler.

„So ein Verhalten ist nicht okay.“ Und damit spricht Volker Schnabel wahrscheinlich allen Feuerwehren und Vereinen, die einen Papiercontainer betreuen, aus der Seele. Denn natürlich ist das alles kein „Hülsener Problem“, das weiß auch Schnabel. Die Adressen, die gefunden wurden, deuten zudem an, dass die Verursacher aus einem anderen Ort nach Hülsen gefahren sind, um ihren Müll loszuwerden.

Man muss sich das mal klar machen, da muss jedes Mal ein Feuerwehrkamerad in den Container krabbeln und den widerlichen Müll da rausfischen. Ist doch logisch, dass da keiner Lust drauf hat.

„Es ist mir völlig unverständlich, warum sich jemand die Mühe macht, seinen Müll extra nach Hülsen zu fahren und ihn dort in den Papiercontainer zu werfen. Jeder hat doch eine Mülltonne und wenn die nicht ausreicht – ja, dann fahre ich halt nach Westen zu Rosebrock und kaufe mir für fünf Euro einen zusätzlichen Sack.“

Für die Feuerwehr, die aus den Einnahmen der Papiersammlung ihre Jugendabteilung unterstützt und die Kameradschaftspflege finanziert, sei das Ganze höchst nervig. „Man muss sich das mal klar machen, da muss jedes Mal ein Feuerwehrkamerad in den Container krabbeln und den widerlichen Müll da rausfischen. Ist doch logisch, dass da keiner Lust drauf hat.“ So habe man schon mehr als einmal überlegt, eine Kamera aufzustellen oder den Container einfach abzubauen, um sich den Ärger zu sparen. Denn laut Schnabel lande mindestens einmal im Quartal Restmüll zwischen dem Papier.

„Aber natürlich bedeutet der Container durch die Einnahmen einen Mehrwert für uns – und für die Dorfbewohner, er wird sehr gut angenommen.“ Und der ganz große Teil der Bevölkerung halte sich auch einwandfrei an die Regeln. „Neulich habe ich einen Anruf von einem Dorfbewohner bekommen. Er erzählte mir, dass er aus Versehen einen Karton, der mit Styropor gefüllt war, in den Container geworfen habe.“ Der Anrufer sei ganz aufgebracht gewesen und hätte sich vielfach entschuldigt. „Da sage ich natürlich: Entschuldigung angenommen. So etwas passiert halt mal und dann ist das auch völlig in Ordnung.“

Aber extra nach Hülsen zu fahren, um dort fünf Restmüllsäcke in einen Papiercontainer zu werfen, das sei dagegen ganz sicher kein Versehen. „Das ist Vorsatz.“