 Kirchengemeinde  Westen weiht neues Domizil ein

Westen - Die Westener Kirchengemeinde St. Annen hat ein neues Zuhause. Genau 252 Tage nach dem ersten Spatenstich wurde am Sonntag im Rahmen eines Empfangs das neue Gemeindehaus eingeweiht. Mit dabei waren neben den Mitgliedern des Kirchenvorstandes auch zahlreiche Gäste.

Nach der Schlüsselübergabe durch den Bauplaner Gerd Osthoff richtete Pastorin Corinna Schäfer Dankesworte an alle, die am Bau beteiligt waren. Namentlich erwähnte sie Diplomingenieur Kai Oevermann vom Gebäudemanagement des Kirchenkreises und Cord Ohlmeyer von der Bauabteilung des Kirchenamtes. Auch die Bauausschussmitglieder Gerd Osthoff und Helmut Budnik, die beide ein Präsent erhielten, wurden mit Lob für ihr Engagement bedacht. Dank galt auch der Familie Schaper, die nach dem Kauf des alten Gemeindehauses einen Teil der Räumlichkeiten bis zum Umzug weiterhin zur Verfügung stellte, sowie den Nachbarn für ihre Geduld.

Planer Gerd Osthoff ging in einer kleinen Ansprache auf den Verlauf der Arbeiten ein. „Es wurden viele Wünsche für den Neubau geäußert, aber unser Handicap war, dass bei der Größe unserer Kirchengemeinde nur 155 Quadratmeter genehmigt wurden“, erklärte Osthoff. Die Kleiderstube konnte deswegen nicht mehr untergebracht werden, hat aber nebenan, im ehemaligen Gasthaus Funda, inzwischen einen neuen Platz. „Ich wünsche uns allen, dass hier viel Leben einzieht“, so Osthoff abschließend.

Ein neuer Ort der Begegnung und Gemeinschaft

Bevor sich die Gäste Kaffee und Kuchen schmecken ließen, sprach Pastorin Corinna Schäfer ein Gebet und wünschte sich, dass das neue Gemeindehaus ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft werde. Im Laufe des Nachmittags versteigerte Diakon Christian Wietfeld noch einige funktionsfähige, aber nicht mehr benötigte Gegenstände und sorgte damit dafür, dass der Bauch der „St. Annen-Sau“ schon etwas gefüllt wurde.

Das neue Gemeindehaus, ausgestattet mit einem großzügigen Versammlungsraum, einem Mehrzweckraum, in dem auch die Bücherei untergebracht ist, einem Büro mit Besprechungszimmer, Küche, behindertengerechten Sanitärräumen und Abstellraum wurde direkt am ersten Tag von vielen Augen begutachtet. Am Ende der Feier nutzten viele Gäste die Möglichkeit zur Besichtigung.

kt