Car-Sharing in Westen: Das „allerauto“ rollt an

Westen - Von Melina Will. Ob die Seniorin, die nach Dörverden zum Arzt muss oder der junge Mann ohne Auto, der in Rethem in den Supermarkt möchte – von Westen aus ist oft nicht leicht, wegzukommen, wenn man nicht motorisiert ist. Das soll nun anders werden: Vor zwei Jahren wurde die Idee für das Car-Sharing ins Leben gerufen, die Eröffnung des neuen Angebotes findet offiziell am Donnerstag, 23. August, statt.

Car-Sharing meint die gemeinschaftliche Nutzung von Automobilen als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr. Im Juni 2016 wurde der Bedarf für das Car-Sharing in Westen zum ersten Mal abgefragt.

Mit Thomas Krug, Geschäftsführer der Solaranlage auf dem Dörverdener Sporthallendach, dem Energie- und Verfahrenstechniker Corbinian Schöfinius, Fabian Lohmann (Windenergieanlagen-Projektierer) und Walter Franzmeier vom Gemüse-Abo, hatte sich bald eine Gruppe umweltbewusster und nachhaltig denkender Menschen gefunden, die das sogenannte „allerauto“ auf die Straße bringen wollte. Organisiert wird das Projekt von der vor gut einem Jahr gegründeten Regional- und Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser (Realweg).

Der Probebetrieb der zwei ersten Fahrzeuge und der Buchungsplattform läuft bereits seit Ende Juni. Nach einer großen Flyer-Aktion haben sich mittlerweile 20 Haushalte auf eine Liste setzen lassen, die sich vorstellen können, künftig ein Elektro-Auto zu teilen.

Fördermittel in Höhe von insgesamt 150.000 Euro fließen für das Projekt, davon 110.000 Euro aus Leader-Fördermitteln, 40.000 Euro aus Bundesmitteln. Die restlichen 70.000 Euro steuert die Genossenschaft bei.

Siebensitzer auch für Vereine interessant

Standorte von jeweils zwei Elektro-Autos sind vorerst Schwarmstedt und die ehemalige Volksbank in Westen. Ein bis drei Fahrzeuge sollen in der nächsten Zeit an weiteren Standorten dazu kommen, wenn sich in weiteren Dörfern aktive Mitstreiter finden. Im Allerdorf Westen stellt Genossenschafts-Gründungsmitglied Jürgen Hamelmann für das „allerauto“-Projekt seine Parkplätze zur Verfügung. Die Elektro-Fahrzeuge verfügen jeweils über eine Reichweite von 300 und 400 Kilometern, sodass sie tagsüber nicht zwischengeladen werden müssen. Eines der Fahrzeuge verfügt über sieben Sitze und ist somit auch für Westener Vereine interessant.

Aufgeladen werden die Elektro-Autos direkt an den beiden Lade-Säulen vor der ehemaligen Westener Volksbank. „Es dauert ungefähr zwei bis vier Stunden, bis ein Elektro-Auto voll aufgeladen ist“, rechnet Krug vor. „Allerdings muss man ja nicht immer voll laden, es reicht, wenn genug Strom für die nächste Tour vorhanden ist.“

+ Fabian Lohmann macht es vor: Die E-Autos sind einfach aufzuladen. © Will

Die Buchungssoftware wurde zum Teil an der Universität Hildesheim entwickelt und berechnet laufend die Batteriestände der Fahrzeuge. Ladekarten, um bei längeren Fahrten an anderen Stationen aufladen zu können, befinden sich in jedem Fahrzeug.

Wer ein „allerauto“ nutzen will, braucht kein Mitglied zu sein, betont das Vorstands-Team. Neben einer einmaligen Aufnahmegebühr und einem Monatsbeitrag in Höhe von fünf Euro müssten interessierte Nutzer umgerechnet 3,50 Euro pro Stunde für ihr Elektro-Auto bezahlen. Gebucht werden die Wagen online (www.allerauto.de) oder in Zukunft telefonisch. Thomas Krug und Corbinian Schöfinius möchten das Projekt noch erweitern: „Wir bieten auch einen speziellen Fahrdienst für Senioren an, ehrenamtliche Fahrer haben sich schon bei uns gemeldet“, freut sich Schöfinius. Weitere würden noch gesucht.

Einladung zur Eröffnung am 23. August

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bei der Eröffnung am 23. August ab 16 Uhr selbst einen Eindruck von dem Projekt zu verschaffen. Bei der Eröffnung werden viele Gäste erwartet und auch Menschen, die dieses Projekt gefördert haben. Neben Bürgermeister, Gemeinderat und Ortsvorsteher werden auch Firmen auftreten, die in das Projekt involviert sind. Für die Westener Vereine und Gruppen gibt es die Möglichkeit, sich beim Vereinsgrillen am Samstag, 25. August, über das Carsharing zu informieren. Für Vereine gibt es besondere Rahmenbedingungen. Wer sich der Genossenschaft anschließen will, kann im Vorfeld per E-Mail an die info@realweg.de Kontakt aufnehmen.