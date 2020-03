Weserwehr ist ab 13. März geöffnet

Radfahrer und Fußgänger können bis 15. Oktober die Querungsmöglichkeit nutzen

+ Das Weserwehr in Dörverden. Foto: Anke UlLrich

Dörverden – Aufgrund der milden Witterung wird das Weserwehr am Freitag, 13. März, wieder für Radfahrer und Wanderer freigegeben. „Damit eröffnet sich eine interessante Streckenführung über die Weser zwischen Dörverden und Hoya, die vielleicht zu einer kleinen Radtour zwischen den beiden benachbarten Gemeinden in der schönen Mittelweserregion einlädt“, schreibt die Gemeinde Dörverden in einer Pressemitteilung.