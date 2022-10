Dörverdener Weser-Sporthalle wird Sammelunterkunft

Ende nächster Woche soll die Weser-Sporthalle zu einer Sammelunterkunft für Geflüchtete hergerichtet werden. Für den Schul- und Vereinssport wird sie dann vorübergehend nicht mehr zur Verfügung stehen. © Gemeinde Dörverden

Ganz überraschend kommt es nicht, die Weser-Sporthalle in Dörverden ist schon seit längerer Zeit im Gespräch für eine Sammelunterkunft. Seit gestern ist klar, dass sie in Kürze tatsächlich hergerichtet wird, um dort bis zu 96 Geflüchtete unterzubringen. Ab dem 29. Oktober übernimmt der Landkreis das Gebäude für diesen Zweck. Wann eine Belegung der ersten Plätze erfolgt und wer die Unterkunft betreiben wird, steht allerdings noch nicht fest, hieß es gestern aus dem Dörverdener Rathaus.

Dörverden – Ab Ende nächster Woche wird die Weser-Sporthalle in Dörverden vorübergehend nicht mehr für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen. „Das wird eine neue und sicher auch anstrengende Herausforderung für alle Beteiligten. Ich halte es persönlich aber weiterhin für selbstverständlich, Menschen in Not zu helfen. Es ist ein Akt der Humanität, Geflüchtete bei uns aufzunehmen, die für sich und ihre Familien Schutz und Sicherheit suchen“, so Bürgermeister Alexander von Seggern im Wissen um die damit verbundenen Einschränkungen in einer Pressemitteilung.

In den vergangenen Monaten hätten sich besonders die Geflüchteten aus der Ukraine überwiegend noch mit privatem Wohnraum versorgen können. „Dabei wurden und werden sie oftmals dankenswerterweise vor Ort durch das ehrenamtliche Netzwerk unterstützt“, so von Seggern. Aktuell seien diese Kapazitäten aber auch in der Gemeinde Dörverden erschöpft, so dass der Schritt zur Einrichtung einer Sammelunterkunft letztendlich unabweisbar sei.

Gemeinde bittet Wohnraumbesitzer, sich zu melden

„Diese gemeinschaftliche Verantwortung werden wir hier in der Gemeinde mit Toleranz und Mitmenschlichkeit mittragen“, ist von Seggern zuversichtlich und wirbt damit gleichzeitig für eine breite Akzeptanz. Sein Wunsch bleibe es allerdings, dass Sammelunterkünfte möglichst gar nicht und wenn, dann nur so lange wie unbedingt nötig in Anspruch genommen werden müssen. Eine Unterbringung in Wohnungen sei für die Geflüchteten immer die bessere Alternative. „Ich glaube, dass diese Menschen, von denen die meisten durch ihre Erlebnisse ohnehin sehr belastet sind, in richtigem Wohnraum besser untergebracht wären. Auch wenn der Landkreis Verden natürlich so gut es geht versucht, in seinen Sammelunterkünften Rückzugsorte und Privatsphäre zu schaffen.“

Wer längerfristig verfügbaren Wohnraum für eine mögliche Unterbringung geflüchteter Menschen vermieten möchte, könne sich weiterhin gerne direkt per E-Mail unter wohnungsangebote@landkreis-verden.de an den Landkreis wenden. Der Landkreis habe zudem ein Programm zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in bestehenden Immobilien aufgelegt. „Der Rat der Gemeinde hat dazu in diesem Jahr sogar noch eine Aufstockung beschlossen, so dass im Einzelfall eine Förderung von bis zu 10 000 Euro möglich sei, so von Seggern.