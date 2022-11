Werben um den Azubi von morgen in Dörverden

Von: Christel Niemann

Welche Ausbildungsberufe gibt es bei der Polizei? Darüber informierten Nele Naudszur (l.) und Conny Preuß die Oberschüler. © Niemann, Christel

Mehr als 30 Einrichtungen und Unternehmen nutzten den Berufserkundungstag an der Oberschule Dörverden. um sich und vor allem ihre Ausbildungsberufe vorzustellen.

Dörverden – Umschauen, reden und sich ganz viel informieren: Beim Berufserkundungstag in der Oberschule Dörverden konnten am Donnerstag die Schüler der Jahrgänge 8 bis 10 wieder in persönlichen Kontakt mit Betrieben treten, um sich zu orientieren.

Über 30 regionale Aussteller waren vor Ort, um den jungen Leuten berufliche Perspektiven zu eröffnen. Polizei, Bundeswehr, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätte, grüne Berufe, Verwaltungen sowie Handwerks- und Handelsunternehmen unterschiedlicher Fachrichtungen warben um die Gunst der Teenager. Und die waren mit ganz unterschiedlichem Interesse unterwegs.

Zwar rauschte ein Teil der Schüler im Schnelldurchgang an den zumeist aufwändig gestalteten Infoständen vorbei und nahm mit, was sich ihnen an Blöcken, Kulis, Taschen und sonstigen Werbeartikeln bot. Andere aber waren sehr interessiert, Kontakte zu knüpfen.

Lockerer Austausch von Jugend zu Jugend

An vielen Ständen fanden sich neben Mitarbeitern auch Auszubildende, die über die Jobs aufklärten, die sie machen. Hier schien die Atmosphäre besonders locker zu sein, weil der Altersunterschied zwischen den Azubis und den Schülern nicht besonders groß ist.

Auch wurden in Gesprächen Vorurteile abgebaut. „Hauswirtschaft ist nicht eintönig und Pflege ist nicht eklig, sondern beides sind abwechslungsreiche Beruf mit Zukunft“, hieß es beispielsweise bei der kreiseigenen Pflegeeinrichtung Haus am Hesterberg. Ein paar Schritte weiter informierte Wiebke Damm von der Landwirtschaftskammer Hannover über die vielseitigen Facetten „Grüner Berufe“.

Vor allem Pflege und Handwerk kämpfen um Mitarbeiter

Neben der Pflege kämpft auch das Handwerk besonders hart um Nachwuchs. Am Stand von Baalk Backbord gaben Azubi Maria Scharnhusen und Patrick Feuße Einblicke in die Berufe Bäckereifachverkäuferin und Bäcker. „Wer Spaß daran hat, mit seinen Händen etwas zu schaffen ist in diesem Beruf richtig“, meinte der junge Mann, der sich keinen anderen Beruf vorstellen kann.

Hauswirtschafterin Jessica Kromm (l.) und Azubi Elsa Hesse berichteten über die Aufstiegsmöglichkeiten in ihrer Branche. © Niemann, Christel

Aber nicht nur Pflege und Handwerk, auch international agierende Industriebetriebe präsentierten sich beim Berufserkundungstag als innovativ und warben mit kreativen Ideen um geeignete Auszubildende.

Praktikum, damit der künftige Chef weiß: „Ich hab Bock zu arbeiten“

Natürlich waren auch Schüler unterwegs, die längst einen Plan haben, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen. Tahsin etwa hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker im Blick. Ein entsprechendes Praktikum hat er bereits absolviert und wird demnächst in den Ferien auf Freiwilligenbasis noch ein weiteres Praktikum in dem Betrieb machen. „Der Chef soll merken, dass ich Bock darauf habe zu arbeiten und es ernst meine“, sagte er.

Auch einige der Klassenkameraden des 16-Jährigen wissen bereits, was sie nach der Schule machen wollen: Patrick möchte zur Bundeswehr und Leonie in die Kinderpflege, während Hanna überlegt, ein Freiwilliges Jahr bei einem Sportverein zu absolvieren.

An vielen Ständen gab es kreative Betätigungsmöglichkeiten. Die Anlagen wurden teils von Azubis gebaut. © Niemann

Schulleiter Alexander Schock freute sich über die vielen interessierten Firmen und über das breite Spektrum an Berufen. „Die Berufsorientierung zählt zum Kerngeschäft einer Oberschule“, sagte er. Für die Jugendlichen sei es dabei von großem Vorteil, dass die Veranstaltung in der eigenen Schule stattfinde. Schock würdigte außerdem das Engagement der regionalen Partnerbetriebe, die sich intensiv um Praktikanten kümmerten und so den Schülern die Möglichkeiten böten, in die Berufe hineinzuschnuppern.