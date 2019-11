Waldbesitzer suchen Rechtsbeistand

Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes sorgt weiterhin für Kontroversen

+ Eines der Gebiete liegt an der Kreisstraße nach Westen. Fotos: Leeske

Dörverden – Das große Mausohr ist eine bedrohte Fledermausart, die laut eines Gutachtens in zwei Waldgebieten in der Gemeinde Dörverden ihr Jagdrevier haben soll. Daher sind die Flächen inzwischen als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen worden (wir berichteten). Die Wälder an der Kreisstraße nach Westen und am Hespenkamp haben viele einzelne Waldbesitzer, die ihre Eigentumsrechte durch die Unterschutzstellung gestört sehen. Daher suchten einige von ihnen Rechtsbeistand bei Prof. Dr. Holger Schwemer, der als Spezialist für das Naturschutzrecht gilt. Sie wollen abwägen, ob eine Klage Sinn macht.