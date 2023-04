Vorfreude auf die Vorreiterrolle: Pfarramt Dörverden-Westen schafft zwei neue Stellen

Von: Reike Raczkowski

Bekannte Gesichter in neuen Jobs: Carola Schaller aus Dörverden (vorne links) übernimmt die Stelle der Gemeindemanagerin, Yvonne Allerheiligen (vorne rechts) wird Gemeindesekretärin. Unterstützung bekommen die beiden Frauen von den Haupt- und Ehrenamtlichen aus beiden Kirchengemeinden, Dörverden und Westen. © Raczkowski

Die Kirchengemeinden Dörverden und Westen strukturieren im Rahmen des Förderprogramms „Attraktives Gemeindebüro“ ihre Organisation und schaffen zwei neue Stellen.

Dörverden/Westen – Im verbundenen Pfarramt Dörverden-Westen herrscht Vorfreude und Zuversicht. Und das in Zeiten, die auch für Kirchengemeinden hart sind und von Kürzungen geprägt. „Man kann sich fürchten, man kann lamentieren, man kann frustriert sein. Aber das wollen wir nicht“, sagt Dörverdens Pastor Rolf Görnandt. Stattdessen wolle man etwas Neues ausprobieren. So werden die beiden Kirchengemeinden künftig eine Vorreiterrolle übernehmen und im Rahmen des Förderprogramms „Attraktives Gemeindebüro“ ihre Organisation umstrukturieren. Mit Yvonne Allerheiligen wird es künftig eine regionale Pfarramtsekretärin geben – und mit Carola Schaller erstmals sogar eine sogenannte Gemeindemanagerin.

Sowohl Pastoren als auch ehrenamtlich Tätige in den Kirchengemeinden sind heutzutage häufig stark belastet von Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. Mit dem Programm „Attraktives Gemeindebüro“ möchte die Landeskirche Haupt- und Ehrenamtliche unterstützen und von Verwaltungsaufgaben entlasten, damit sie wieder mehr Zeit für das haben, woran ihr Herz hängt.

So soll die neue Gemeindemanagerin für Dörverden-Westen künftig diverse Aufgaben übernehmen, natürlich Verwaltungsarbeiten, aber auch Projektumsetzungen und Öffentlichkeitsarbeit. „Was genau ihre Aufgaben im Einzelnen sein werden, das werden wir nach und nach gemeinsam erarbeiten“, so Westens Pastorin Corinna Schäfer. „Ich freue sich sehr über die personelle Unterstützung, die ganz sicher eine große Bereicherung darstellt.“

Von Verwaltungsaufgaben entlasten

Carola Schaller, die in den vergangenen fünf Jahren Kirchenvorstandsvorsitzende in Dörverden war, ist voller Vorfreude auf ihren neuen Job, erzählt sie. „Ich denke, auf mich kommen sehr vielschichtige Aufgaben zu und ich bin gespannt.“ So wolle sie zum Beispiel auch die Arbeit der Ehrenamtlichen koordinieren und weitere Freiwillige für eine Mitarbeit in der Kirchengemeinde gewinnen.

Weil die Stelle einer Gemeindemanagerin noch ganz neu sei, werde das Dörverden-Westener Projekt anfangs sehr engmaschig von der Landeskirche begleitet, erklärt Pastorin Schäfer. „So wird es zum Beispiel eine Supervision geben und auch immer wieder Auswertungsgespräche.“ Pastor Görnandt: „Dieses Projekt hat auch für die Landeskirche Pilotcharakter.“

Die neue Gemeindesekretärin Yvonne Allerheiligen aus Westen freut sich ebenfalls auf die Herausforderung eines Jobs, den es in Dörverden-Westen so bisher noch nicht gegeben hat. „Ich war selbst überrascht, wie sehr ich mich über die Zusage gefreut habe“, erzählt sie bei einer Vorstellungsrunde im Westener Gemeindehaus, zu der auch zahlreiche Mitglieder beider Kirchenvorstände gekommen sind. Sie bittet dieAnwesenden darum, ganz viel mit ihr zu sprechen, viel zu kommunizieren und ihr auf diese Weise zu helfen, sich in dem neuen Job zurechtzufinden.

Pastor Görnandt erklärt, dass die Zusammenlegung der beiden Sekretärinnenstellen die Stelle attraktiver mache, weil die vorhandenen Stundenrahmen zusammengefasst würden. Die wichtigste Voraussetzung für eine Zusammenlegung der beiden bisherigen Sekretärinnenstellen sei gegeben, erklärte er. „Dieses Projekt ist nur möglich, weil die Zusammenarbeit der beiden Kirchengemeinden schon jetzt sehr gut ist und uns beflügelt.“ Dies bestätigten die anwesenden Kirchenvorstände.

Projekt auf sieben Jahre angelegt

Das Projekt sei erst einmal auf sieben Jahre angelegt. „Wir schauen also, ob es sich bewährt“, so Görnandt, der da aber ein gutes Gefühl hat. Er erklärt: „Es wird heutzutage nicht einfacher, in kleinen Gemeinden Pfarrstellen zu besetzen, denn Theologen können sich heutzutage aussuchen, wo sie hingehen.“ Auch mache man sich nichts vor, irgendwann werde es in dem verbundenen Pfarramt wahrscheinlich nur noch einen Pastor geben. Aber die Verwaltungsaufgaben würden nicht weniger. „Dann ist es natürlich super, wenn man bis dahin eine Gemeindemanagerin aufgebaut hat.“ Das würde die Kirchengemeinde für Bewerber attraktiver machen.

Von Anfang an wird es für die beiden neu eingestellten Frauen reichlich zu tun geben, denn einige gemeinsame Veranstaltungen und Projekte sind bereits in der Planung. Pastor Rolf Görnandt wies zum Beispiel auf das große Tauffest am 16. Juli hin, das diesmal nicht gemeinsam mit Otersen gefeiert wird, sondern auf der Westener Allerseite. „Wir hoffen, dass wir wieder so ungefähr 40 Kinder und Erwachsene taufen können.“ Außerdem sollen neue Familiengottesdienst-Angebote geplant werden und die Kirchenvorstandswahl 2024 müsste langsam vorbereitet und Kandidaten angesprochen werden. Schon im Mai dieses Jahres stehe eine Visitation durch den Kirchenkreis an. Viel los also in der Mini-Region Dörverden-Westen, aber die Gemeinden fühlen sich mit den beiden neuen Mitarbeiterinnen gut aufgestellt.