Vom Theaterstück bis zum Spargelmarkt

Von: Christel Niemann

Der Pflanzenmarkt im Frühling zählt zu den Highlights auf dem Kulturgut. © Niemann

Der Dörverdener des Verein Ehmken Hoff stellt seine Veranstaltungen für das kommenden Jahr vor. Ein echter Mix.

Dörverden – Der Verein Ehmken Hoff gibt bekannt: Das kulturelle Jahresprogramm 2023 ist geplant und die meisten Termine bereits in trockenen Tüchern, wie Eva Meinke, Susanne Schukat, Friederike Wessel und Dieter Sprei von der Aktionsgruppe Veranstaltungen im Pressegespräch berichten. Das Quartett hat erneut einen attraktiven Veranstaltungsmix zusammengestellt und man darf bereits auf viele Veranstaltungen gespannt sein.

Kleinkunst, Konzerte & Partys, mehrere saisonale Märkte, Sonderveranstaltungen: dahinter steckt ein pralles Angebot unter dem Motto „Kultur und Gemeinschaft pflegen“. Einzelne Höhepunkte zu benennen ist dabei schwierig, denn die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und daher bieten die Kulturschaffenden ein breites Spektrum an.

Den Auftakt des Jahresprogramms macht traditionell die Stedorfer Theaterbühne. Von Freitag, 3. Februar bis Sonntag, 19. Februar, ist Kochs Hof für die Laienspieler reserviert, die dort elfmal die plattdeutsche Komödie „(K)een goden Tusch“ aufführen. Herzerfrischend, witzig und mitunter ein bisschen böse, sind das beste Voraussetzungen für einen humorvollen Crashkurs. Der „Five o’clock Tea“ am Sonntag, 12. März, zählt ebenfalls zu den bereits traditionellen Veranstaltungen auf dem Kulturgut, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Das musikalische Programm werden diesmal Jacek Wohlers und Insa Ommen bestreiten.

Aufatmen im April: Der Frühling ist da und am Sonntag, 23. April, locken Pflanzenmarkt und altes Handwerk auf das Kulturgut. Kaufen und Verkaufen lautet die Devise und geselliges Beisammensein. Und am Ende des Monats wird natürlich hinein in den Wonnemonat Mai getanzt. „Wir haben mit Tammie Norrie eine ganz coole, lokale Band verspricht Susi Schukat und bekommt beim Gedanken an diesen Gig schon glänzende Augen. „Die Fünf haben jede Menge irisches und keltisches Feeling im Gepäck“, weiß sie und dass ihr Repertoire ebenso Pubsongs, wie klassische irische Tunes, melodische Balladen und rockige Instrumentalstücke, die in die Beine gingen, umfasst.

Eine Woche später, am Sonntag, 7. Mai findet nach langer Pause wieder ein Tag der offenen Tür auf dem Kulturgut statt. Die mittlerweile rund 20 Aktionsgruppen werden sich vorstellen und Werbung in eigener Sache machen. Selbstredend, dass für ein unterhaltsames Rahmenprogramm gesorgt ist.

Ein Termin, den es sich bereits zu notieren lohnt, ist Sonnabend, 20 Mai. Der Comedian Johannes Flöck ist dann auf dem Kulturgut zu Gast, um seine ganz persönlichen Denk- und Humoranstöße zu geben. Ein Abend zum Entspannen und Lachen! Seine sympathische, persönliche Art lässt nur eins zu: Leichtigkeit für alle.

Als Nächstes ruft der große Flohmarkt an Pfingstmontag, 29. Mai, auf das Kulturgut. Eine Veranstaltung, die jährlich Scharen von Händlern und Besuchern auf das Kulturgut lockt. Zwei weitere Highlights folgen im Monat darauf: am Sonntag, 11. Juni, findet der Frühjahrs- und Spargelmarkt statt und am Wochenende darauf, am 17. und 18. Juni, freuen sich die Akteure der zweiten Auflage der Zeitinseln – ein Lagerleben, das unterschiedliche Zeitepochen repräsentiert – auf interessierte Besucher.

„Im Juli und im August kracht es dann wieder“, schmunzelt Schukat, die sich bereits auf das Open-Air-Konzert mit der Martfeld Blues-Band am Sonnabend, 8. Juli, und auf das Hutkonzert der Band „Whales with Hats“ freut, das als „Sommermusik im Bauerngarten“ gespielt wird.

Im September steht rustikales Ambiente im Fokus. Am Sonntag, 10. September, ist der Spargelmarkt terminiert, der traditionell mit einem plattdeutschen Gottesdienst startet. Die Schlusspunkte des Jahresprogramms setzen am Sonnabend, 7. Oktober, die 1. Ehmken Hoff Rillenparty, eine Initiative von Horst Lange, der auch den DJ geben wird, der Laternenumzug am Donnerstag, 26. Oktober, und das Frauendoppelkopfturnier am Sonnabend 4. November.

Nun ist jedenfalls ausreichend Zeit, um sich die persönlichen Highlights aus dem Programm herauszupicken und sich das ein oder andre Ticket – das sich auch als weihnachtliche Gabe empfiehlt – zu sichern. Flyer und Plakate sind gedruckt, außerdem findet sich das Programm im Internet unter www. ehmken-hoff.de.

Der Besuch des Kulturguts empfiehlt sich natürlich auch aus anderen Gründen: So finden regelmäßig Kunstausstellungen im Ausstellungsraum statt und von März bis Dezember hat am 1. Sonntag im Monat das Hofcafé geöffnet. Ehrenamtliche laden da zum Kaffeeklatsch mit selbst gebackenem Kuchen ein. nie

Anstoßen auf erfolgreiche Veranstaltungen in 2023: Susi Schukat, Friederike Wessen, Dieter Sprei, Eva Meinke. © Niemann, Christel