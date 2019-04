Viel mehr als nur Grünzeug

Dörverden – Grünzeug in unzähligen Variationen, altes Handwerk, modernes Kunsthandwerk und mehrere Aktionsgruppen im Verein Ehmken Hoff standen gleichermaßen im Fokus des inzwischen traditionellen Marktes „Pflanzen & Altes Handwerk“ auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden.

Vor Ort konnten die überaus zahlreichen Besucher etlichen Ausstellern beim Ausüben ihres Handwerks über die Schultern schauen, nahmen Einblick in zeitgenössische Handwerkstechniken oder kauften selbst gemachte Produkte für Haus, Garten und Wohlbefinden.

„Diese Sachen aus den alten Zeiten sind besonders beliebt. Bei älteren Menschen kommen immer auch viele Erinnerungen hoch“, so die federführende Organisatorin Heike Henze.

„Das ist einfach schön. Es macht Freude, sich an das alte Handwerk zu erinnern und es ist schön, dass es Menschen gibt, die dieses Wissen bewahren, damit es nicht vergessen wird“, sagte eine Besucherin, die mit Interesse Heide Bode beobachtete, die am Spinnrad Rohwolle vom Islandschaf zu Fäden verspann. Warum sie so gerne spinnt? „Es ist ein sehr entspannendes Hobby und – sofern man das möchte – auch ungeheuer meditativ.“ Und lächelnd fügt sie hinzu: „Auch der gesundheitliche Aspekt ist nicht zu verachten, denn beim Spinnen werden Herz und Kreislauf angeregt und die Motorik wird gefördert.“ Aber muss man sich nicht sehr konzentrieren? Baden lacht. „Beim Spinnen kann man auch ganz wunderbar miteinander sabbeln. Spinnen beim Spinnen halt.“

Es war richtig voll auf dem Kulturgut, viele Besucher kamen auch von weiter her. Kein Wunder, zumal auch dem Angebot an jungem Grün kaum Grenzen gesetzt waren. Viele Garten-Spezialisten hatten sich auf den Weg zum Kulturgut gemacht, wo von den Verkäufern vorwiegend Überschüssiges aus dem eigenen Garten verkauft wurde. Gleich Kisten- und körbeweise wurden Pflanzen von den Besuchern eingekauft.

Als Organisatorin hatte Henze aber an alles gedacht. Auch fußmüde Besucher fanden an den Essensständen und am Backhaus ein großes Angebot und im Kulturcafé wurden Kaffee und Kuchen für eine kleine Pause angeboten. nie

