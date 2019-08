Viel zu tun für die Frühstücksmütter

Dörverden – Gedränge herrschte gestern Vormittag beim „Gesunden Schulfrühstück“ in der Grundschule Dörverden, das die sogenannten „Frühstücksmütter“ seit rund 15 Jahren immer mittwochs in der ersten großen Pause anbieten. Unter den „Kunden“ waren diesmal erstmals auch die Schulanfänger, die zunächst neugierig die Auslagen im improvisierten Verkaufstresen betrachteten.

„Leider müssen wir immer wieder beobachten, dass einige Kinder als Schulfrühstück ungesunde Sachen mitbringen“, sagt Tanja Reimers, die bereits seit sechs Jahren bei den Frühstücksmüttern aktiv ist. Es werde dann schnell argumentiert, dass die Kinder gesunde Lebensmittel nicht essen würden, was jedoch reiner Unsinn sei. „Wir können das aufgrund unserer Erfahrungen überhaupt nicht bestätigen“, betont sie. Die belegten Brötchen würden gerne gegessen und bei Obst und Gemüse werde ebenfalls mit Appetit zugelangt.

Für die Grundschüler werden einmal wöchentlich 150 Brötchenhälften belegt. Dafür bekommen die Kinder von daheim 60 Cent mit und können dann das kaufen, worauf sie Lust haben oder bei Obst und Gemüse sogar kostenlos hinlangen. „Die Brötchen sind mit Wurst, Käse oder Ei belegt, wobei die Käse- und Wurstsorten wechseln und wir selbstverständlich auch Rücksicht auf die muslimischen Kinder nehmen“, so Reimers.

Sie bedauert, dass es schwierig sei, stets ausreichend Helfer für das gesunde Schulfrühstück zu finden, weil in immer mehr Familien beide Elternteile berufstätig seien und am Vormittag keine Zeit hätten. „Dabei ist der zeitliche Aufwand, den wir ehrenamtlich leisten, eher gering.“ So komme jede der zurzeit 16 Frühstücksmütter nur alle fünf Wochen an die Reihe. Und wenn Ferien seien, verlängere sich der zeitliche Abstand ohnehin. Reimers erzählt, dass der Einkauf innerhalb der Kleingruppen organisiert werde, die jeweils an der Reihe sind, und zwar im Rotationsprinzip. „Jeder kommt mal dran, aber eine große Sache ist das nicht“, findet sie.

Man engagiere sich für die Kinder und letztlich für eine gute Sache, da sämtliche Überschüsse wieder den Grundschülern zugutekämen. „Rund 1 000 Euro sind jährlich drin. Wir spenden die Summe an die Schule und haben dadurch schon etliche Projekte unterstützt, zum Beispiel kürzlich die Zirkuswoche. Als Nächstes wollen wir die Pausenspiele aufstocken sowie den Stand für die Ausleihe der Gerätschaften optisch aufhübschen.“

Abschließend unterstreicht die Gruppe der Frühstücksmütter, dass sie dringend Verstärkung für ihr Team sucht. Gern dürften es zum Beispiel auch Frühstücksväter oder -großmütter sein, die ein wenig ihrer Zeit in das Projekt investierten. Aber auch Helfer, die mit der Schule nichts (mehr) am Hut haben, sind willkommen. Freuen würde sich das Team zudem über die Unterstützung von Sponsoren mit Lebensmitteln, da jeder Cent, der beim Einkauf gespart werden kann, unmittelbar wieder bei den Kindern landet. Telefonischer Kontakt unter 0151/28440054 oder per E-Mail an beritfredrich@web.de. nie