Videoanrufe und kunterbunte Blumengrüße

Altenheime halten ihre Bewohner bei Laune / Risikoeinschätzung ändert sich ständig

+ Mal was anderes: In der kreiseigenen Einrichtung staunt Erna Borchers über die Möglichkeit, mit ihrer Tochter sowie mit ihrem Enkel und dem Urenkel, beide aus Hongkong zugeschaltet, von Angesicht zu Angesicht zu skypen. Fotos: Niemann

Dörverden - Von Christel Niemann. Es ist der Albtraum jeder Heimleitung: Eine unwissentlich mit dem Coronavirus infizierte Pflegekraft steckt die in der Einrichtung lebenden Senioren an. Infolge desseb müssten diese dann vollkommen isoliert werden, was vermutlich aber kaum zu schaffen wäre, zumal wenn Schutzausrüstung fehlt. Senioreneinrichtungen wie Casa Verita und die beiden kreiseigenen Häuser Haus am Hesterberg in Dörverden und Haus in der Bürgerei in Thedinghausen treffen natürlich Vorbereitungen für den Ausnahmezustand, hoffen aber zugleich inständig, dass der nicht eintritt.