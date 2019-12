Alpaka-Faszination im Wolfcenter: Achtköpfige Herde lebt nun in Dörverden

Im Wolfcenter Dörverden ist man nicht nur auf den Wolf gekommen, sondern seit einigen Wochen noch auf ein ganz anderes Tier: das Alpaka.

Dörverden – Ein Besuch im Wolfcenter hat sich schon immer gelohnt, nun sind noch acht richtige Hingucker hinzugekommen, die mit Kulleraugen und flauschigem Fell die Besucherherzen erwärmen. „Es sind sechs Hengste im Alter zwischen zwei und sechs Jahren sowie ein zwei- und ein fünfjähriger Wallach. Wären Mädels darunter, gäbe es Krach“, erzählt Torsten Lorenz, dem die Alpakas gehören.

Für Lorenz und Christina Fass vom Wolfcenter ist die tierische Kooperation eine Win-Win-Situation. „Das Wolfcenter hat eine neue Attraktion und ich weiß meine Tiere optimal untergebracht“, sagt Lorenz. „Ich habe lange darüber nachgedacht, mir Alpakas anzuschaffen.“ Dass er das Vorhaben vor sechs Wochen in die Tat umsetzen konnte, sei maßgeblich der Kooperation mit dem Wolfcenter zu verdanken.

Alpakas stammen ursprünglich aus den Anden

Die Besucher wird es freuen und die ersten Zaungäste haben sich die possierlichen Paarhufer mit den riesigen Knopfaugen auch schon verzückt angeschaut. Doch können sie gestreichelt werden? „Wenn wir im Gehege sind, ist das kein Problem. Sie sind sehr zutraulich und neugierig, nur das Streicheln über den Kopf mögen sie gar nicht.“ Lorenz erzählt, dass Alpakas ursprünglich aus den Anden stammen und dass es Fluchttiere sind. Doch von Flucht war beim Pressetermin nichts zu spüren; eher das Gegenteil, zumal auch das mitgebrachte Kraftfutter doch zu verführerisch war.

+ Mit Leckerlis bekommen Torsten Lorenz und Christina Fass schnell die Aufmerksamkeit der sanften Alpakas. © Niemann

Inzwischen hat ein Teil der kleinen Herde schon erste öffentliche Auftritte absolviert und sich mit stoischer Ruhe auf dem Weihnachtsmarkt in Etelsen und auf dem Nikolausmarkt in Dörverden präsentiert. „Die Besucher waren ganz vernarrt in die Tiere“, berichtet Fass, während sie Bam-Bam, dem größten der Alpakas, den Hals streichelt.

Wanderungen mit den Tieren ab Frühjahr

Für Lorenz und Fass ist klar, dass ihre Alpaka-Faszination keine vorübergehende Laune ist. „Wir wollen in der Natur aktiv sein und die Herde bis Ende des Jahres noch auf zehn Tiere aufstocken“, erzählt Lorenz, hinter dem eine umfangreiche Vorbereitungs- und Lernzeit liegt.

Bevor die Tiere, die ausschließlich von vertrauenswürdigen Züchtern stammen, ins Wolfcenter einziehen konnten, gab es viel zu tun. Die ehemalige Schafweide musste hergerichtet, vergrößert und gesichert werden. Außerdem musste Lorenz sich das entsprechende Wissen über Alpakas aneignen, wozu er Kontakt mit Züchtern aufgenommen und Lehrgänge besucht hat. „Ich habe eine Paragraph-11-Genehmigung und bin Sachkunde zertifiziert“, sagt er.

+ Neugierig blickt dieses Alpaka in die Kamera. Die Tiere sind Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen. © Niemann

Ab dem Frühjahr möchte Lorenz mit den ausgeglichenen Tieren, die man auch „Delfine der Weide“ nennt, Wanderungen anbieten. „Lorenzos Land“ hat er sein Projekt genannt, ein Logo entworfen und einen Internetauftritt erstellt.

Alpaka-Wanderungen laden zum Entschleunigen ein

Die wahlweise drei- oder fünfstündigen Wanderungen würden zum Entschleunigen einladen und seien auch für Familien mit Kindern geeignet. Und für alle, die nicht gut zu Fuß sind, biete sich ein Picknick inmitten des Geheges an. „Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Jeder, der sich für Alpakas interessiert und offen für diese Erfahrung ist, wird der Kontakt mit den sanftmütigen Tieren ermöglicht.“

Natürlich werden die Gäste mit den Tieren nicht alleine gelassen. Sämtliche Angebote finden in Begleitung statt. Neben den Wanderungen und dem Picknick können die Alpakas für Hochzeiten, Geburtstage oder Events gebucht werden.

