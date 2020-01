Schwerer Unfall in Dörverden - Fahrerin von Glätte überrascht

Wegen plötzlich auftretender Glätte kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in Dörverden. Die 64-jährige Fahrerin konnte nicht ohne Weiteres aus dem Fahrzeug-Wrack geborgen werden.

Dörverden - Eine 64-jährige Autofahrerin aus Eystrup hat am Dienstagmorgen im Kurvenbereich der Diensthoper Straße in Dörverden die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Grund hierfür war vermutlich eine plötzlich eintretende Fahrbahnglätte, so die Polizei in ihrem Einsatzbericht.

Im Verlauf des Unfalls kam die Fahrerin von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 64-Jährige zog sich dadurch schwere Verletzungen zu, heißt es.

Feuerwehr Dörverden muss Fahrerin bergen

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dörverden mussten schweres Gerät einsetzen, um die nicht eingeklemmte Fahrerin – möglichst ohne weitere Verletzungen zu verursachen – aus dem Fahrzeug zu befreien.

Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.