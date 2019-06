Vereint bei der guten Sache

+ © Foto: Bruns Bei der Siegerehrung trugen alle Teilnehmer das gleiche T-Shirt. © Foto: Bruns

Beim neunten „Hafengesang & Puffmusik Benefizpokal“ am Sonnabend in Dörverden-Hülsen war erstmalig Borussia Dortmund angetreten. Das Team sicherte sich den Siegerpokal, aber der große Gewinner ist die Astrid-Lindgren-Schule in Nienburg. Diese wird mit 5 000 Euro aus dem Turniererlös für die Anschaffung einer speziellen Schaukel für Rollstuhlfahrer unterstützt.