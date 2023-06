Vom „Verder Landwehrthurm bey Stedebergh“

+ © Privat Auf dieser Karte aus der Zeit um 1550 ist die Landwehr zwischen Weser und Aller mit einem Durchlass in Stedebergen (grün) eingezeichnet. Repro: Rengstorf © Privat

Die Grenzbefestigung südlich von Verden war ein großes Bauprojekt. Sie sollte vor Viehdieben aus Hoya schützen.

Stedebergen – Die Landwehr war eine Befestigungsanlage für die Südgrenze des Bistums Verden, zwischen Aller und Weser. Sie wurde schon vor dem Bau der Stadtmauer der Verdener Norderstadt anno 1210 angelegt, nachdem sie um 1190 von Bischof Yso, Graf von Wölpe, in Auftrag gegeben wurde. Die Landwehr war in Form von zwei breiten Dornenhecken, mit einem Wallgraben dazwischen, errichtet. Sie war damit eine fast unüberwindliche Grenzanlage von der Weser, zwischen Rieda und Döhlbergen bis zur Aller bei Verden, etwas östlich der heutigen Eisenbahnbrücke und hat über 600 Jahre bestanden.

Der Zweck dieser Anlage war die Sicherung der Südflanke Verdens gegen die damaligen vermehrten Übergriffe der Grafen von Hoya, in deren Auftrag gedungene Diebe Pferde und Rinder von den Wiesen im Süden der Stadt Verden stahlen. Mehrere Viehdiebe, die gefasst werden konnten, wurden damals sofort auf dem Lugenstein in Verden öffentlich gehängt.

Mit dem Bau dieser wichtigen Grenzbefestigung wurde an drei Stellen gleichzeitig begonnen, um sie so schnell wie möglich zu vollenden. An der Weser zwischen Döhlbergen und Rieda, auf dem Flurstück Werder, führte sie dann weiter in Richtung Stedebergen, wo die Arbeiten an der großen Heerstraße, der heutigen Bundesstraße 215, begannen und dabei in Richtung Weser und Aller gleichzeitig ausgeführt wurden.

An der Aller begann man auf der Flur „Lüttje Lüthe“. Die Wätern, ein kleiner Fluss, wurde in den Landwehrgraben eingeleitet. Dann ging es in Richtung Wahnebergen über den Wahneberger Bruch bis zum Kolk, einem Sumpfgebiet mit einer längeren Wasserstelle, weiter. Dort traf man auf die Bauarbeiten aus Richtung Stedebergen, dort war auch die höchst gelegene Stelle der Landschaft, die den Scheitelpunkt bildete. Hier trennten sich die Fließrichtungen des Wassers. Ab dem Durchlass an der heutigen Bundesstraße 215 ging das Gefälle auf der einen Seite westlich zur Weser und auf der Stedeberger Seite in Richtung Osten zur Aller.

Soldaten der Verdener Bischöfe hielten Wache

Nach dem Bau der Stadtmauer der Verdener Norderstadt legte der Magistrat der Stadt Verden noch größeren Wert auf die Sicherung seiner Südflanke. In diesem Zusammenhang wurde gegen 1220 die Landwehr durch eine weitere Dornenhecke und einen zusätzlichen Graben verstärkt. In dieser Zeit ist auch der Wachtturm, neben dem Durchlass an der großen Heerstraße, die vom Münsterland bis zur Reichsstadt Hamburg führte, entstanden. Der Standort war auf dem Parkplatz vom Restaurant Odysseus. Er war immer mit Soldaten der Verdener Bischöfe besetzt.

Die dem Magistrat der Stadt Verden abgabepflichtigen Ländereien an der Landwehr, von der „Weißen Kuhle“ in Rieda bis zum Wahneberger Kolk, hatte um 1589 Carsten Hardneacke gepachtet. Er war dann auch für die Versorgung der Wachtmannschaft zuständig. Ab 1689 wurde sein Schwiegersohn Arendt Wulf damit bemeiert. Auch er versorgte, wie später dann sein Sohn Henrich, die Besatzung des Wehrturmes. Nach dem Abriss des Turmes 1741 fiel dann diese Aufgabe weg. Die Ländereien wurden danach von der Stadt Verden an örtliche Bauern zunächst verpachtet und später veräußert.

Die Baumaterialien des Turmes wurden nach dem Abriss für den Bau der neuen Postkutschenstation „An der Landwehr“ verwendet. Später wurde daraus das Gasthaus Zur Landwehr (zuletzt Restaurant Odysseus). In alten Unterlagen der Stadt Verden ist um 1310 noch von einem „Verder Landwehr-thurm bey Stedebergh“ die Rede. In den Jahren nach 1750 war auch die Landwehr nicht mehr erforderlich und wurde nach und nach zurückgebaut. Übrig blieb am Ende nur der ursprüngliche Landwehrgraben, der dann für die Entwässerung der Wiesen und Felder in den Niederungen zwischen Weser und Aller eine sinnvolle Verwendung fand.

+ Diese Eichen und vier weitere, die 1950 gefällt wurden, sind um 1710 am Ufer des Landwehrgrabens in Stedebergen gepflanzt worden. © Rengstorf

Der Ortsname Stedebergen wurde erstmals 1320 im Zusammenhang mit der Landwehr in einer Urkunde der Grafschaft Hoya erwähnt. Doch schon viel früher war die natürliche Anhöhe im Urstromtal zwischen Aller und Weser besiedelt. Davon zeugt der Fund einer Bronzescheibe aus der Zeit um 300 vor Christus, die 1967 bei der Kiesförderung im heutigen Landwehrsee gefunden wurde. Der Ortsname hat sich bis heute kaum verändert. Die Landwehr war einst auch die gerichtliche Grenze zwischen dem Vogteigericht Dörverden und dem Lugenstein-Gericht des Domkapitels Verden. Die durch die Landwehr-Befestigungsanlage unterbrochene Verbindung zwischen Wahnebergen und Ahnebergen, die nur über Stedebergen führte, wurde später durch den Bau einer Holzbrücke in Wahnebergen wieder hergestellt.

Der größte Hof zahlte 5 Taler und 23 Schillinge Steuern

Im Amt Verden, zu dem um 1600 auch die Dörfer der Andreas-Kirchengemeinde südlich der Aller, Ahnebergen, Stedebergen, Wahnebergen, Döhlbergen und Rieda, gehörten, sind im Viehschatzregister des alten Amtes Verden die örtlichen Höfe erwähnt. Stedebergen hatte sechs große Höfe, der größte davon war Dietrich Rengestorff, er musste für 11 Pferde, 19 Rinder, 12 Schweine pro Jahr 5 Taler und 23 Schilling an Steuern bezahlen. Weitere größere Höfe waren: Lüdecke Sellingslohe, Ditrich Prange, Herman Raddis, Reiner Dirmars und Herman Spöring. Als einziger Hofname ist Rengstorf erhalten geblieben mit einer nach dem 30-jährigen Krieg im Jahr 1648 geänderten Schreibweise.

Neben Stedebergen waren auch Döhlbergen und Wahnebergen durch die Landwehr gegen feindliche Übergriffe geschützt. Die Ortschaften blühten mit neuen Bauernhöfen regelrecht auf. In Döhlbergen hatten sich um 1600 neun Höfe, davon sechs größere gebildet. Auch die Ortschaft Wahnebergen entwickelte sich sehr positiv. Es gab bald zwölf Höfe, der größte war Racke Lünebargs. Weitere große Höfe waren Herman Grothermans, Johan Ostermeyer, Heinrich Barnstedt und Claus Kerwage, Johan Huemann, Reineke Gestefeld und Karsten Rengestorff. Auch in Ahnebergen und Barnstedt sowie Rieda wirkte sich die Nähe zur Landwehr günstig aus.

Im Jahr 1700 verkauften die Erben von Jürgen von Sandbeck das Adelige Gut in Stedebergen an den schwedischen Captain von Skölln, Ein Jahr später war es diesem gelungen, das Gut von den Belastungen der kirchlichen Grundherrschaft zu befreien. Zum Dank für die Erlassung der Abgaben ließ er Eichen am Rande des Landwehrgrabens auf dem Grundstück seines Gutes pflanzen. Einen Teilbereich, auf dem acht Eichen gepflanzt waren, widmete er dem Ort Stedebergen, da die Dorfältesten ihn bei den Verhandlungen unterstützt hatten.

Von den acht Eichen, die von Skölln auf dem Grundstück pflanzen ließ, das er der Gemeinde Stedebergen vermacht hatte, wurden 1950 auf Veranlassung des damaligen Bürgermeisters Friedrich Blanke, nach einem Beschluss des Gemeinderates, die vier westlichen Eichen gefällt. Diese waren durch einen starken Orkan erheblich beschädigt worden. Mit dem Ertrag aus dem Holzverkauf konnte der Ausbau der tiefgelegenen Straße „Schwamm“, die bei Hochwasser vom Landwehrgraben immer überschwemmt wurde, finanziert werden. Für die Erhöhung wurde Erdboden von der benachbarten Wiese von Heinrich Rengstorf verwendet, der damit von weiteren Abgaben befreit war. Anschließend wurde die Straße vom Steinsetzer und Hausschlachter Ernst Bohlmann und seinem Gehilfen Heinrich Thalmann aus Döhlbergen mit Feldsteinen gepflastert.

Nach der Neugliederung der Machtverhältnisse durch den Preußen-König Friedrich der Große stieg Preußen zur Großmacht auf und bestimmte auch die Geschicke in Norddeutschland. Dadurch wurde der Wachtturm nicht mehr benötigt und im Jahre 1741 abgerissen.

Von Werner Rengstorf