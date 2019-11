Veränderungen, keine Bedrohungen

Westen – Gute Publikumsresonanz gab es beim Kneipentalk mit dem Europaabgeordneten Sven Giegold in der Kneipe Westen. Giegold, Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament und Obmann der grünen Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik, war auf Einladung des Kneipenteams nach Westen gekommen, wo er sich als ebenso sachkompetenter wie glänzender Redner erwies.

Nachdem Giegold zunächst in Schlaglichtern seinen politischen Werdegang skizziert und die wichtigsten Aufgaben seiner politischen Brüsseler Wirkungsstätte umrissen hatte, ging es um aktuelle Themen wie Finanzmarktkontrolle, Steuergerechtigkeit, Digitalisierung, Agrarbereich oder Parteiendiskurs in Europa. Zum Thema Klimawandel und erneuerbare Energien fügte der Politiker an, dass Deutschland seine einstige Technologieführerschaft – wie in anderen Bereichen auch – leider verloren habe, sie aber langsam wieder aufhole. Wichtig sei, den Anschluss zu halten und die vorhandenen Potenziale konsequent auszuschöpfen. Das kurzfristige Ziel müsse sein, die erneuerbaren Energien auszubauen und die Entwicklung, etwa die von Speichermedien weiter konsequent voranzutreiben.

Giegold kritisierte, dass die Bundesregierung bei Entscheidungen zu CO2-Grenzwerten für Fahrzeuge oder dem Vorschlag der Kommission zur Klimaneutralität bis 2050 als Bremser auftrete, dabei komme gerade Deutschland als wirtschafts- und bevölkerungsstarkes Mitgliedsland der EU hier eine besondere Rolle zu, um notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Europa müsse glaubwürdig vorangehen, damit sich auch mit Ländern wie China oder Indien eine Einigung finden lasse. „Es kommen große Veränderungen auf uns zu“, prognostizierte Giegold, warf aber zugleich ein, dass dies keinesfalls eine Bedrohung für ein gutes Leben oder für die Wirtschaft sei; ganz im Gegenteil. „Wer bei diesen Themen zu lange wartet, wird verlieren.“ Folglich werde das Land verlieren, das sich zuletzt auf den Weg mache.

„Wir Grünen fordern die Einführung einer CO2-Bepreisung, wobei die Einnahmen als Pro-Kopf-Verteilung zurückfließen sollen, damit die Bepreisung nicht zu einer zusätzlichen Belastung der Bürger wird.“ Zudem gehöre die CO2-Bepreisung in weitere klimarelevante Instrumente – beispielsweise in ein Kohleausstiegsgesetz oder in Vorgaben zur energetischen Gebäudesanierung – eingebunden. Allesamt Forderungen, die Europa mit Rahmengesetzen flankieren müsse.

Weiter forderte er die Notwendigkeit wiederholender Rechtsüberprüfungen aller EU-Mitgliedsländer. „Wir müssen sicherstellen, dass die europäischen Gesetze eingehalten werden. Andernfalls verliert die EU ihre Glaubwürdigkeit.“ Auch brauche Europa gemeinsame Steuerregeln und feste Mindestsätze in jedem Land. „Steuern müssen da gezahlt werden, wo sie erwirtschaftet werden“, meinte er. Beim Thema Digitalisierung beschrieb Giegold an mehreren Beispielen die stark zunehmende Zentralisierung wirtschaftlicher Macht, mit Folgen, die heutzutage noch gar nicht absehbar seien. Giegold forderte auch hier einheitliche Gesetze und gab zu bedenken, dass die Digitalisierung nahezu jeden Bereich betreffe und dass dadurch auch viel Wertschöpfung aus dem ländlichen Raum abgezogen werde.

Eine Fragerunde, in der durchaus auch sehr kontrovers diskutiert wurde, schloss den Abend ab. nie