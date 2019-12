Betrunkener baut Unfall - als die Polizei ihn findet ist er schon ganz woanders

Die Polizei ermittelt in vier Fällen gegen den Mann aus Dörverden.

Vier Vergehen hat ein Dörverdener am Donnerstagabend begangen. Alles begann mit einer Unfallflucht, nachdem der betrunkene Mann mit seinem 7er BMW gegen einen Baum fuhr.

Dörverden - Nachdem ein Autofahrer am Donnerstagabend von der Diensthoper Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert ist, flüchtete er zu Fuß, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des 7er BMW räumte außerdem ein Verkehrszeichen ab und kam an einem zweiten Baum zum Stehen. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Unfall in Dörverden: Verursacher flüchtet zu Fuß

Statt den Unfall der Polizei zu melden oder sich um die weitere Regulierung des Schadens zu kümmern, verließ der Fahrer einfach die Unfallstelle. Als die von anderen Verkehrsteilnehmern verständigte Polizei an der Unfallstelle eintraf, fand sie nur noch das kaputte Auto und einen auf der Fahrbahn liegenden Baum vor.

Die Beamten leiteten umgehend Ermittlungen ein und suchten dabei auch das Zuhause des Fahrzeughalters auf. Es handelte sich um einen 45-Jährigen aus der Gemeinde Dörverden, der aktuell keinen Führerschein besitzt, zum Zeitpunkt der Überprüfung unter Alkoholeinfluss stand und frische Verletzungen aufwies.

Polizei Verden leitet diverse Ermittlungen ein

Die Beamten verdächtigen den Mann, den Unfallwagen, der zu allem Überfluss auch nicht versichert ist, gefahren zu haben. Ihm wurden gleich zwei Blutproben entnommen, um den Grad der Alkoholbeeinflussung feststellen zu können.

Ferner leitete die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Dörverdener ein.