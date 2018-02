Unfall in Dörverden: Alkoholisierter Rollerfahrer schwer verletzt

Dörverden - Ein 62-jähriger Mann wurde am Samstagabend in Dörverden schwer verletzt. Er stürzte möglicherweise aufgrund von Alkoholisierung mit seinem Roller.

Der Mann war auf seinem Roller auf dem Radweg in Höhe Dörverden-Drübber unterwegs, dabei geriet er mit dem Vorderreifen in den unbefestigten Seitenraum und stürzte. Er zog sich schwere Beinverletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Während der Unfallaufnahme stellten die Verdener Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem 62-Jährigen fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

