Camping-Gaststätte am Landwehrsee in Stedebergen ist geschlossen

Von: Christel Niemann

Zurzeit räumt Monika Brügge die Gaststätte aus und hat noch Ausstattungsgegenstände wie Geschirr und Gläser abzugeben. Erreichbar ist sie unter Telefon 0152/54003280. © Niemann

Die Camping-Gaststätte am Landwehrsee in Stedebergen ist geschlossen – wieder einmal, muss man sagen. Nachdem Touristen und Einheimische schon 2020 auf die Traditionsgaststätte verzichten mussten, werden die Gäste nun erneut vor geschlossenen Türen stehen.

Stedebergen – Die Landwehrsee GmbH muss einen neuen Pächter für das Lokal suchen, da Pächterin Monika Brügge nach nicht einmal zwei Jahren angekündigt hat, sich zurückzuziehen. Zurzeit ist bereits das große Ausräumen in der Gaststätte angesagt und wenn das erledigt ist, wird sie die Schlüssel an den Verpächter endgültig zurückgegeben.

Nun drängt die Zeit, bis zum Saisonbeginn im April einen Nachfolge zu finden. Im Gespräch mit dieser Zeitung nennt Monika Brügge gesundheitliche Gründe für diesen Schritt. „Es fällt mir schwer, die Gaststätte aufzugeben. Ich sehe mich in der aktuellen Situation aber nicht in der Lage, den Betrieb mehr oder weniger alleine eine weitere Saison zu führen.“ Brügge hat keine Idee, wer die Zeiten auffangen könnte, in denen es ihr nicht gut geht. „Ich muss mich jetzt erst einmal um mich selbst und um meine Gesundheit kümmern“, meint Brügge, die die Aufgaben der Platzwartin auch weiterhin wahrnehmen will.

Dabei hatte alles vielversprechend begonnen: Brügge hatte die Campinggaststätte im Sommer 2021 übernommen, nachdem diese zuvor länger geschlossen gewesen war. Ihr Geschäftskonzept – Speisen und Getränke zu fairen, familienfreundlichen Preisen anzubieten – kam an und hat neben Campern und Radtouristen auch zunehmend Dorfbewohner aus Stedebergen angelockt. An sich, so Brügge, habe alles gut funktioniert, „aber was nützt es, wenn ich es alleine nicht mehr bewältigen kann?“ Die Dörverdenerin, die das Lokal neben ihrem Job betrieben hat, hofft nun, dass sich schnell eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger findet, der die Gaststätte „mit Freude und Spaß an der Gastronomie“ weiterführt.

„Der Abschied fällt mir schwer“, gibt sie unumwunden zu. „Die Saison läuft von Ostern bis zum Ende der Herbstferien und es sind viele liebe Menschen hier auf dem Platz.“ Obwohl sich Brügge nicht um die Nachfolge kümmern muss, würde sie die neuen Pächter im Rahmen ihrer Möglichkeiten gerne unterstützen. „Die Camper brauchen doch einen Treffpunkt und Ausflügler oder Dorfbewohner wollen einkehren im Ort, wo es keine Alternative gibt.“ Kurzum: Für die Camping-Gaststätte am Landwehrsee wird dringend eine Wirtin oder ein Wirt mit Herz gesucht.