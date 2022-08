Der unaufgeregte Vermittler von Stedorf

Von: Christel Niemann

Sein Motorrad bleibt jetzt in der Garage stehen. Stattdessen fährt Hein-Dieter Precht eher mit dem E-Bike. © Christel Niemann

Hein-Dieter Precht ist seit elf Jahren ehrenamtlich Ortsvorsteher in Stedorf. Als solcher nimmt er oft eine Mittlerrolle ein.

Stedorf – Unterhält man sich mit Hein-Dieter Precht über sein Leben und seine Aktivitäten, fällt einem unmittelbar die Ruhe auf, die der Stedorfer Ortsvorsteher ausstrahlt; diese Unaufgeregtheit.

„Eigentlich bin ich durch meinen Vorgänger Günter Meyer in das Ehrenamt eines Ortsvorstehers reingerutscht. Und durch Adrian Moor, der auch seine Finger im Spiel hatte”, erinnert sich Precht, der am 1. November 2011 in Amt und Würden gehoben wurde und folglich den Posten schon seit fast elf Jahren bekleidet. „Das Gedränge danach war nicht allzu groß“, erzählt Precht, der das eher geringe Interesse an dem Amtsposten in der kontinuierlich sinkenden Bereitschaft der Bürger sieht, sich ehrenamtlich zu engagieren und im Sinne des Gemeinwohls Verpflichtungen einzugehen. „Denn es ist natürlich schon so, dass man Zeit für Bürger- und Ortschaftsangelegenheiten reservieren muss.”

Aufwand und Entschädigung setzt Precht wie alle anderen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher nicht ins Verhältnis „Ich bin gerne unter Menschen. Ich übernehme aber auch einfach gern Verantwortung als politisch engagierter Mensch und mische mit bei Aktivitäten und Vorhaben – und zwar nicht nur in meiner Partei, der CDU.“

Neben der Repräsentation nach außen übernimmt Precht als Ortsvorsteher vor allem die Mittlerrolle zwischen den Stedorfern und der Gemeinde. Er mischt sich auch ein, wenn beispielsweise infrastrukturelle Maßnahmen seine Ortschaft betreffend auf der Agenda stehen. Oder wenn es – wie aktuell – den Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehren Dörverden und Stedorf betrifft. „Die Bürger müssen sich auch hier gehört fühlen”, weiß der zweifache Vater und Großvater eines zehnjährigen Enkels. Dieses geerdete Verständnis scheint bei den Stedorfern gut anzukommen, zumal Precht auch dem Stedorfer Schützenverein und der Ortsfeuerwehr zugehörig ist.

Es freut ihn, dass in Stedorf in den vergangenen Jahren etliche Neubürger hinzugezogen sind, von denen er allerdings noch längst nicht alle kennt. „Das würde ich aber gerne“, sagt er und deshalb begrüße er Aktivitäten wie Müllsammelaktionen, Treffen unterm Weihnachts- oder Osterbaum sowie Straßenfeste. „Nur so kann ein Wir-Gefühl im Dorf erhalten bleiben oder teils sogar neu entstehen.“ Vereine und privat engagierte Leute wären schließlich das Pfund, mit dem man in Stedorf wuchern könne.

Hein-Dieter Precht hat ursprünglich Landwirt gelernt, war dann aber später mehr als 30 Jahre als ITler bei der Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung (VIT) in Verden angestellt. Gibt es Hobbys? „Ich arbeite leidenschaftlich gerne im Wald. Das ist mein Hobby Nummer eins“, sagt er. Dann kümmere er sich viel um Haus und Hof, also um das ganze Drumherum der einst elterlichen Hofstelle in der Alten Reihe und widme sich seiner Mitgliedschaften in Feuerwehr und Schützenverein. Und dann ist da noch die Stedorfer Theaterbühne, wo Precht anfangs sogar aktiv geschauspielert, später viele Jahre Regie geführt und sich zuletzt als Souffleur betätigt hat.

Was er heute nicht mehr tut, ist Motorradfahren. Doch von seiner alten, immer noch fahrtüchtigen BMW trennen mag er sich trotzdem nicht. „Die Katzen liegen da ja immer drauf“, schmunzelt Precht und erzählt, dass er nach 30 Jahren Motorradfahren inzwischen aufs E-Biken umgestiegen ist.