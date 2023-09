Über 200 Teilnehmer bei Dörverden läuft

Von: Christel Niemann

Sieger 10 Kilometer: Thorsten Glatthor, Tahsin Hussein, Melina Kröger und Fabian Köster. © Niemann

Veranstalter enttäuscht über geringe Resonanz bei Kinder und Jugendlichen

Dörverden – Laufen und dabei etwas für den guten Zweck tun, stand gestern im Mittelpunkt der dritten Auflage von „Dörverden läuft“ , einer Kooperation von TSV Dörverden und der Initiative „Pro Jugend Dörverden“ des Landkreises Verden. Über 200 Kinder, Teenager, Erwachsene und etliche Senioren – und damit etwa so viele wie im Jahr zuvor – hatten ihre Laufschuhe geschnürt und sind zugunsten der Schulranzenaktion des Verein Hafengesang & Puffmusik an den Start gegangen. Je nach Fitnesslevel konnten sich die Teilnehmer bei vier Wettbewerben auf Laufstrecken zwischen 1,8 und 10 Kilometer begeben, wobei der von Schuhplus gesponserte Hauptlauf über 10 Kilometer, natürlich die größte Herausforderung für die Läufer und das Highlight für die Zuschauer am Rand der Laufstrecke waren.

Doch ob klein oder groß, ob laufend, joggend, walkend oder sogar mithilfe eines Rollators unterwegs, es war für jede Altersgruppe und jede Gangart etwas Passendes dabei. Zunächst wurden kurz nach 10 Uhr die Teilnehmer auf die kurze Strecke rund um den Hesterberg geschickt. Eine dreiviertel Stunde später startete Bürgermeister Alexander von Seggern den Königslauf der Veranstaltung, den Schuh-Plus-Lauf, der die 51 Läuferinnen und Läufer gleich zweimal zum Wolfscenter in Barme und wieder zurück zum Sportplatz führte. Nach weiteren 35 Minuten wurden die 5-Kilometer-Läufer und kurz danach die Walker auf die Strecke geschickt, die mit Wasser und Obst an Verpflegungsstellen durch Helfer versorgt wurden. Bei der abschließenden Siegerehrung gab es reichlich Lob für die Veranstalter und Anerkennung für die Läufer, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt hatten. Dass es Medaillen für die jeweils schnellsten Läufer in den einzelnen Kategorien gab, geriet dabei sogar zur Nebensächlichkeit. „Dabeisein ist hier alles“, so ihr einmütiger Tenor. Der Dank der Veranstalter gebührt natürlich auch den vielen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern vor Ort, die auch für das Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Spielmobil, Auftritt der Kinder-Jazzdance-Gruppe, Grillen oder Waffelbäckerei gesorgt hatten.

Organisator Jens Künzler zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung, verhehlte allerdings auch nicht, dass er sich mehr Kinder und Jugendliche unter den Teilnehmern erhofft hatte. „Wir haben sogar Geldpreise für die drei laufstärksten Schulklassen ausgelobt, was aber kaum auf Resonanz gestoßen ist“, bedauerte er. „Das Wichtigste an Dörverden läuft ist aber der gute Zweck, der über allem steht“, hatte Künzler bereits bei der Eröffnung betont. Der Bürgermeister hatte diesen Faden aufgenommen und sich sowohl bei den Teilnehmern als auch bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung bedankt. Wie hoch der Charity-Betrag ausfällt, stand gestern noch nicht fest. Die Summe wird aber später in dieser Zeitung bekannt gegeben.

Ergebnisse : Wettbewerb 1 1,8 km: Männlich: Hauke Hoops, Carsten Kuhlemann, Tjark Rolfsmeyer. Weiblich: Bente Apholz, Rieke Zulauf, Mara Neubach. Wettbewerb II 10. Km: Männlich: Thorsten Glatthor, Tahsin Hussein, Fabian Köster. Weiblich: Melina Kröger, Marie-Madeleine Lüters, Anja Laue. Wettbewerb III 5 km Laufen. männlich: Carsten Hülss, Daniel Dieckmann, Jan Thies. Weiblich Nele Kahlau, Daniela Glatthor-Meyer, Tanja Claassen. Wettbewerb IV 5 km Walken : männlich Liam Kraul, Marco Jäger, Eik Lindau. Weiblich Ute Neumann, Stine Biermann, Merte Biermann. nie

Trotz Geldpreisen starten weniger Kinder und Jugendliche als erwartet beim diesjährigen Charitylauf. © Niemann, Christel