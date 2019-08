Waldschäden in Dörverden: CDU informiert sich beim Förster

Diensthop – Ein Spaziergang unter grünem Blätterdach. Es duftet nach Holz, ein paar Vögel zwitschern, ansonsten ist es ganz still im Diensthoper Forst. Eine Idylle – doch der Schein trügt. „Da, schauen Sie: drei tote Birken. Und da, die Kiefer? Die hat sich auch verabschiedet.“ Förster Michael Müller lässt keinen Zweifel daran, dass sich im Wald einiges verändert hat. Das Wetter der vergangenen zwei Jahre, mit großer Hitze und extremer Trockenheit, hat immense Schäden verursacht. Darüber hat sich jetzt die Dörverdener CDU bei einem Gang durch den Wald informiert.

Kurz vor dem Termin hat es geregnet, der Waldboden ist feucht. „Doch das ist nur oberflächlich, ein kurzer Schauer hilft dem Ökosystem nicht“, erklärt Müller der Gruppe Christdemokraten, die sich mit ihm auf dem Weg gemacht haben. Der Förster berichtet, dass der Diensthoper Forst, die größte zusammenhängende Waldfläche in der Gemeinde Dörverden, normalerweise einen hohen Grundwasserspiegel aufweise, wegen der Lage zwischen zwei Flüssen sei das Gebiet quasi eine Aue. „Doch durch die fehlenden Niederschläge ist der Spiegel sehr gesunken. Uns fehlt nicht ein bisschen Wasser, sondern eigentlich die Niederschläge eines ganzen Jahres.“

Er erinnert an den Sommer 2018, in dem in Dörverden über Monate hinweg kaum ein Tropfen Regen gefallen war. „Und den darauffolgenden Winter konnte man kaum als solchen bezeichnen.“ Mit der Trockenheit und den steigenden Temperaturen würde sich das Waldklima verändern. „Es begünstigt zum Beispiel Pilzwachstum in den Baumwurzeln.“

+ Borkenkäfer: Auch in Dörverden haben Schädlinge zahlreiche Fichten angegriffen. © Reike Raczkowski

Auch das derzeit wohl bekannteste Problem in deutschen Wäldern bleibt Müller den Politikern nicht schuldig. Ein kleines Stück in den Wald hinein und da stehen sie schon: unzählige Fichten, mit roter Sprühfarbe markiert. „Gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer kann sich ein Baum normalerweise wehren. Aber ohne ausreichende Wasserversorgung steht er quasi schutzlos da.“ Die Bäume müssten jetzt schnell weg, um eine Ausbreitung zu verhindern. Weil überall derzeit befallene Fichten gefällt werden, seien die Preise für dieses Holz im Keller und die Bäume fast wertlos. Müller kratzt etwas Borke ab, um den Politikern den Käferfraß zu zeigen, das Ergebnis ist eindeutig: Dieser Baum ist verloren.

„Was wir heute hier gesehen haben, waren zumeist Folgeschäden aus dem letzten Jahr. Was im nächsten Jahr auf uns zukommt, kann keiner sagen“, so Müller. Klar sei aber, dass die Bäume auf Dauer nicht mit langen Dürreperioden zurechtkommen. „Bei Neuanpflanzungen müssen wir uns auch Gedanken über Arten machen, die für die neuen klimatischen Bedingungen besser passen.“

+ Vom Forsthaus aus machen sich die CDU-Mitglieder auf den Weg in den Wald. © Reike Raczkowski

Die CDU-Politiker wünschen sich am Ende des Spaziergangs einen Auftrag des Försters, einen „Rat an den Rat“, wie Fraktionsvorsitzender Adrian Mohr es formuliert. „Dass Sie sich das heute angeschaut haben, ist schon ein wichtiger Schritt“, so Müller. Von blindem Aktionismus, wie beispielsweise übers Knie gebrochenen gemeindlichen Pflanzaktionen, rät Müller ab. „Bis ein Wald mit seinem eigenem Klima entsteht, braucht es viele Jahrzehnte.“ Neuanpflanzungen hätten in trockenen Jahren kaum eine Chance, anzuwachsen.

„Die Politik muss vor allem beim Thema Flächenverbrauch die Augen öffnen“, sagt der Förster. „Wenn in der heutigen Zeit entschieden wird, Wald für ein Wohngebiet abzuholzen, dann ist das ein schlechtes Signal.“ Diese Kritik an den Plänen der Nachbargemeinde Kirchlinteln – Stichwort Ritterallee – wird von den CDU-Mitgliedern zur Kenntnis genommen, aber nicht geteilt. Der Kirchlintler Rat habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, ist sich Adrian Mohr sicher. Aber auch in der eigenen Gemeinde gebe es Möglichkeiten, mehr auf die Waldbestandspflege zu achten, sagt Müller. Etwa beim geplanten Industriegebiet in Barme. Dort sollten die Politiker ein Auge darauf haben, dass nicht noch mehr Bäume weichen müssen. „Letztendlich müssen beim Thema Wald alle sensibler werden.“