„Der Trend geht zu größeren Praxen“

Dörverden - Von Christel Niemann. Junge Ärzte zeigen ländlichen Regionen die kalte Schulter. Ein Problem, gegen das die Politik noch keine Lösung gefunden hat. Auch in Dörverden ist der Trend spürbar.

Seit 2016 gibt es in der Gemeinde nur noch zwei Arztpraxen. In der Verwaltung und in den Fraktionen macht man sich deshalb Gedanken, wie sich die hausärztliche Versorgung langfristig verbessern und sicherstellen lässt. Am Dienstagabend referierte Ralf Meier von der Kassenärztlichen Vereinigung Verden (KVN) im Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur. Anhand von Zahlen skizzierte er die Ist-Situation und stellte sich den Fragen von Ausschussmitgliedern und Bürgern.

Auf dem Papier wird die medizinische Versorgung in der Gemeinde als ausreichend beschrieben, auch wenn immer mehr Dörverdener für den Hausarztbesuch weitere Wege in Kauf nehmen müssen. Die Ausführungen des Fachmanns weisen daher eine Diskrepanz zwischen dem hohen haus- und fachärztlichen Versorgungsgrad in den beiden Städten Achim und Verden und in den ländlichen Regionen auf. Insgesamt, so Meier, betrage die Versorgungsquote im Bereich der KVN Verden fast 110 Prozent und sei damit weitaus höher als in vielen anderen Landesteilen. Allerdings werde die Situation im gesamten Zuständigkeitsbereich der KVN Verden erfasst und nicht explizit für eine Region. „Daher werden sie die Situation vor Ort ganz anders empfinden.“

+ Im ländlichen Raum wird es in Zukunft immer weniger Hausärzte geben. Die Kassenärztlichen Vereinigung Verden gab in Dörverden Anregungen, diesem Trend entgegenzuwirken. - Foto: dpa

Anhand des Versorgungsatlasses der KVN erläuterte Meier die Ärzteverteilung im Landkreis. Er machte deutlich, dass bei den Hausärzten in den kommenden Jahren altersbedingt Veränderungen anstehen.

Lieber ein sicheres Angestelltenverhältnis

Meier schilderte diverse Maßnahme der KVN zur Sicherstellung ärztlicher Versorgung und betonte, dass Zentralisierung von Gesundheitsversorgung nicht gleichzusetzen sei mit schlechterer Versorgung. „Der Trend geht zu größeren Praxen. Zunehmend übernehmen auch Nicht-ärztliche Praxisassistenten (NäPa, Anm. d. Red.) hausärztliche Aufgaben. In unserem Bezirk wird diese Möglichkeit von 160 Praxen genutzt.“

Die nachkommende Generation der Mediziner beschrieb er vor allem als weiblich. Auch die Männer hätten heute ein anderes Verständnis von Lebensgestaltung im Sinne von Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit.

Junge Ärzte hätten eine verringerte Risikobereitschaft und Scheu vor hohen Investitionskosten für eine eigene Praxis. „Stattdessen ziehen viele ein sicheres Angestelltenverhältnis vor.“

Wenn Mediziner aber die eigene Praxis scheuten, müssten zwangsläufig neue Konzepte ausprobiert werden. Beispielhaft verwies er auf ein Stipendiatenprogramm der Kreisverwaltung Diepholz aus dem Jahr 2012. „Der Landkreis fördert Medizinstudenten mit 300 Euro monatlich bis zu ihrer Approbationsprüfung. Im Gegenzug müssen sie als Ärzte für mehrere Jahre im Landkreis arbeiten.“ Damals von vielen belächelt, trage das Konzept inzwischen die ersten Früchte. Der Landkreis Nienburg hat das Programm aufgegriffen. Aus dem Landkreis Diepholz hatte er noch ein zweites Beispiel parat. In Rehden habe ein Investor in unmittelbarer Nähe zu einem Discounter ein Gebäude errichtet, mit Hausärzten, Zahnarzt, Apotheke, DRK und eine „betreute“ Wohngruppe als Mieter. „Dort findet Begegnung statt“, so Meier.

+ Viele Bürger interessierten sich für die Ausführungen der KVN Verden.J Foto: Niemann

Kritik übte er am Verhalten der Verdener Kreisbehörde die diesbezüglich null Aktivitäten zeige. „Wir als KVN haben mit allen Bürgermeistern in den Gemeinden Kontakt. Nur der Landkreis Verden sieht hier keine Notwendigkeit, sondern hält sich aus allem dieses Thema betreffend tunlichst heraus.“

Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern betonte mehrmals, „dass wir mit Hochdruck an einer Verbesserung der hausärztlichen Situation in der Gemeinde arbeiten“. Man habe zwar keine Lösung vorzuweisen, doch es könne niemand sagen, es werde nichts getan.