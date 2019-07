Fünf Eichen bei den Schafställen in Hülsen müssen gefällt werden

Hülsen - Unter den Eichen in Hülsen – das ist fast schon ein Synonym für Idylle. Zahlreiche Feste werden an dieser Stelle jedes Jahr gefeiert und immer wieder loben die Besucher die einzigartige Atmosphäre unter dem grünen Blätterdach. Nun weist ein rot-weißes Flatterband darauf hin, dass sich hier bald etwas ändern wird: Fünf der stattlichen Bäume im historischen Schafstallviertel müssen gefällt werden – und die Hülsener hoffen, dass es nicht noch mehr werden.

Trockenheit und Bodenverdichtung, laut Bernd Dittner von der Gemeinde Dörverden sind das die zwei Hauptgründe, die zur Erkrankung der Bäume geführt haben. Die fünf Eichen zwischen dem Backhaus und der Infostätte sind im geschätzten Alter von 30 bis 50 Jahren. Ein Gutachter von der Landwirtschaftkammer hat festgestellt, dass sie von der Krone her eingetrocknet sind und starke Ausflüsse am Stamm zeigen. Teilweise seien auch holzzerstörende Pilze am Stammfuß erkennbar.

Der Experte hat die Bäume als nicht mehr verkehrssicher eingestuft und der Gemeinde empfohlen, sie zu entfernen. „Und wenn man so eine Empfehlung bekommt, muss man natürlich handeln“, sagt Dittner, dem es sichtlich schwerfällt, den Hülsenern die schlechte Nachricht zu überbringen. Er berichtet, dass auch bereits die Untere Naturschutzbehörde und der Denkmalschutz über die Maßnahme informiert wurden.

+ An manchen Bäumen sind die Probleme auf den ersten Blick sichtbar. © Raczkowski Die Sitzgruppen im Schatten unter den Eichen sind so was wie das Herz der Ortschaft. „Dass die Bäume jetzt gefällt werden müssen, ist ein trauriges Ereignis. Die Besucher loben immer das wunderbare Ambiente hier, zum Beispiel bei den Backtagen“, erzählteWerner Osthoff vom Kulturförderkreis Hülsen, dessen Mitglieder an dieser Stelle seit vielen Jahren die alten Schafställe erhalten und auf dem Gelände Veranstaltungen ausrichten.

„Aber nicht nur wir feiern hier“, sagt Kulturförderkreissprecher Jochen von Wille. Auch Schützen- und Erntefest, Dorfgemeinschaftstag, das große Benefizturnier der Hafensänger und Puffmusiker, Kultur am Brunnen, Westerncamp und Voltigierturnier fänden auf oder an dem Gelände am Schützenweg statt. „Es betrifft also im Prinzip alle Hülsener“, so von Wille.

+ Blick auf die Schäden: Karin Gottschalk und Lars Rosebrock nehmen die Bäume in Augenschein. © Raczkowski „Es wird hier langsam immer lichter“, sagt Ronald Liß, einer der „Montagsdienstler“, die sich ehrenamtlich auf dem Gelände engagieren. Er erinnert sich, dass schon früher einige Bäume in diesem Bereich gefällt werden mussten. Um die verbleibenden Eichen zu schützen, wollen sich die Hülsener jetzt Gedanken machen, wie sie einer weiteren Bodenverdichtung entgegenwirken können. Außerdem soll es Neuanpflanzungen geben. „Dies soll 2020 in enger Absprache mit dem Kulturförderkreis geschehen“, so Dittner. Die Mitglieder hätten sich bereit erklärt, die jungen Bäume zu wässern.

Am kommenden Montag beginnen die Fällungen. Bernd Dittner berichtet, dass die Stümpfe vorerst stehen gelassen werden sollen, damit der Kulturförderkreis wie geplant am 11. August seinen nächsten Backtag ausrichten kann.

„Es ist sehr schade“, sagt Ortsvorsteherin Karin Gottschalk mit Blick auf die Eichen. „Aber wenn man daran denkt, was vor wenigen Tagen in Schwerin passiert ist, muss man einfach sagen: Sicherheit geht vor.“ In Schwerin war am Samstagabend bei einer Open-Air-Veranstaltung ein 18 Meter langer Ast eines Baumes auf einen Getränkewagen gestürzt. 29 Menschen wurden verletzt, einige schwer.