In Weidezaun verfangen: Hirsch verendet qualvoll bei Dörverden

Kein Einzelfall

Der Hirsch konnte sich nicht selbst befreien und geriet immer mehr in Panik. An seinem Geweih hingen am Ende nicht nur viele Meter Litze, sondern auch drei Holzpfähle, die er aus der Erde gerissen hatte.

So etwas macht jeden Tierfreund traurig: Am Wochenende wurde in einem Revier im Hegering Allermarsch erneut ein verendeter Hirsch gefunden. Er hatte sich an der Umzäunung einer Pferdeweide in der Gemeinde Dörverden stranguliert und verendete qualvoll. Leider kein Einzelfall, wie Hegeringleiter Stefan Kleiner unserer Zeitung schildert.