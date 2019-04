Auto fährt Frau an: Seniorin stirbt im Krankenhaus

Eine Seniorin ist am Samstag beim Überqueren einer Straße angefahren und dabei so schwer verletzt worden, dass sie wenig später starb.

Dörverden - Die 76-jährige Frau aus Döverden schob gerade ihr Pedelec und wollte die Große Straße in Dörverden zwischen der Einmündung Bahnhofstraße und Rathaus überqueren. Das teilte die Polizei am Sonntag in einer Pressemeldung mit.

Dabei wurde die Seniorin gegen 14.50 Uhr von einem Mercedes-Benz angefahren, der von einem 70-jährigen Mann aus Dörverden geführt wurde. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen zunächst in das Krankenhaus Verden gefahren und dann mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Rotenburg geflogen. Dort verstarb sie aufgrund der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen.

