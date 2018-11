Unterstützung für den fünfjährigen Zyan: Petö- Therapie kommt gut an

Spendenübergabe in Wahnebergen: Gezal und Süleyman Tuac mit Dilan und Zyan (vorn) sowie Selien Kupeli (LoK AG), Miji Roth (Hafensänger & Puffmusiker), Frank Kurtz (TSV Dörverden) und Jens Künzler (hi.v.l.).

Wahnebergen - Es geht Zyan vergleichsweise besser. Der Fünfjährige hat Freude an der besonderen Petö-Therapie, die offensichtlich gut anschlägt. Nach wie vor brauchen er und seine Familie aber Unterstützung, um die Kosten tragen zu können. Weitere Hilfe kam jetzt von „Pro Jugend“ und dem TSV Dörverden.

Nach mehrjähriger Pause hatte die Lokale AG Dörverden „Pro Jugend“ (LoK AG) des Landkreises Verden in Kooperation mit dem TSV Dörverden den Volkslauf „Dörverden läuft“ als Benefizveranstatung für den Verein „Hafensänger & Puffmusiker“ organisiert, für den auf Anhieb über 350 Läufer ihre Sportschuhe geschnürt hatten. Der Reinerlös über 1.500 Euro wurde an Gezal und Süleyman Tuac in Wahnebergen übergeben, um damit die Kosten für den zweiten Behandlungsblock mit der sogenannten Petö-Therapie für deren kleinen Sohn Zyan zu finanzieren.

+ Zyan hat große Freude an der Therapie, sagt seine Mutter, die das Behandlungsverfahren immer auch selbst aktiv begleitet.

Den Therapiezyklus hat Zyan im Oktober absolviert und es zeige sich, dass die von dem ungarischen Arzt András Petö entwickelte und benannte ganzheitliche Methode der konduktiven Förderung anschlägt. „Wir können erneut gute Fortschritte feststellen“, berichtet die Mutter. Petö sei für die ganze Familie ein Riesen-Gewinn, da der Fünfjährige nicht nur größere Fortschritte hinsichtlich seiner Motorik sondern auch in seinem gesamten Wohlbefinden mache.

Auch für die Macher von „Dörverden läuft“ ist die Neuauflage einer Laufveranstaltung in der Gemeinde überaus gelungen. Nicht nur das Wetter habe dazu beigetragen, die Aktion habe insbesondere durch die Mischung aus Charity und sportlicher Aktivität gepunktet. Auch das Rahmenprogramm sei abwechslungsreich gewesen und habe zusätzlich für gute Atmosphäre bei Teilnehmern und Besuchern gesorgt. Demnach fast logisch, dass es in 2019 eine Fortsetzung der Laufaktivitäten für jedermann geben wird. Der Termin steht bereits fest und wurde auf Sonntag, 1. September, festgelegt.

nie