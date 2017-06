Süße Frucht von der Weser

Dörverden - Frische Erdbeeren vom Feld mit dem unverwechselbaren Aroma. Wer kann da schon Nein sagen? Besonders wenn diese saftig süßen Früchtchen aus der eigenen Region kommen; im Idealfall sogar selbst gepflückt und direkt vor Ort genascht.

Das ist beispielsweise auf dem Hof Mügge in Dörverden möglich. Landwirt Carsten Mügge setzt mit seinen sechs Sorten auf die Direktvermarktung der sensiblen Frucht. Außerdem beliefert er einen Supermarkt als regionales Angebot in der Gemeinde.

Die Nähe zum Feld ist gerade bei diesem Leckerbissen ein Vorteil, weil die Erdbeeren ab dem Moment der Ernte den wichtigen natürlich konservierenden Pflanzensaft abbauen und deswegen schnell schlecht werden können. Daher mag die Erdbeere auch eher das kühle sommerliche Wetter ohne Stress für die Mutterpflanze. Starker Sonnenschein beschert übrigens nur dem Pflücker bei unzureichendem Sonnenschutz eine rote Haut, da die Erdbeeren über Nacht durch eine biochemische Reaktion knallig rot werden. Also wird jeden Morgen ganz früh für den Direktvertrieb geerntet. Die Kisten mit den Beeren werden auf die Verkaufsstände verteilt. Die Selbstpflücker haben sowieso die frischeste Erdbeere auf dem Teller, müssen dafür aber auch den Rücken krumm machen.

+ Die Kisten auf dem Hof Mügge sind jetzt in der Haupterntezeit randvoll mit saftigen Erdbeeren. © Leeske

Um die Erdbeerernte möglichst lange ausdehnen zu können, hat Mügge sich für zwei Frühsorten, zwei mittelreife und zwei spätreife Sorten entschieden. „Durch das sehr kalte Wetter im Frühjahr sind dieses Jahr alle Sorten aber sehr eng beieinander und fast gleichzeitig reif“, erklärte der Experte. Das kleine Zeitfenster für die Ernte ist so eine echte Herausforderung und so werden auch andere Produkte aus den Erdbeeren hergestellt, die länger haltbar sind. Natürlich erinnert man sich gerne bei einem Glas Erdbeermarmelade an die Sonne des Sommers oder genießt sein Vanilleeis mit einer echten Erdbeersoße ohne Beimengungen der Lebensmittelindustrie.

Bereits seit 1994 baut Mügge Erdbeeren an. Die meisten Sorten muss er nach einem Jahr wieder neu anpflanzen, da die Pflanze sonst zu viele Früchte bildet, die sie nicht alle ausreichend versorgen kann. „Maximal zwei Jahre bleiben die Pflanzen auf dem Feld“, so Mügge. Daran kann der Erdbeergenießer erkennen, wie viel Arbeit in der Aufzucht und Pflege der Pflanze steckt. Die mag es sehr trocken und nicht zu heiß. Das Stroh zwischen den Pflanzen ist notwendig für die Trockenheit. Und außerdem schützt es die edlen Geschmacksbomben vor knirschenden Sandkörnern durch Regenfall.

Dass die Erdbeere eigentlich aus botanischer Sicht zu den Sammelnussfrüchten und nicht zu den Beeren gehört, ist den meisten Genießern wahrscheinlich egal.

lee